Drönare från Jemen mot Israel - spänningarna ökar

Drönare avfyrade från Jemen mot Israel, samtidigt som Israel och Iran trappar upp konflikten. USA:s president Trump intervenerar för att stoppa israeliska attacker mot Iran. Hormuzsundet kan öppnas med avgift, medan striderna i Libanon fortsätter.

Sent på måndagskvällen avfyrades drönare från Jemen mot Israel, enligt Reuters. Flyglarm utlöstes i staden Eilat på Israels sydspets, men det israeliska luftförsvaret lyckades skjuta ned drönarna innan de nådde sina mål, uppger den israeliska militären (IDF).

Attacken kommer samtidigt som spänningarna mellan Israel och Iran trappas upp. Israel hade planerat en ny storskalig attack mot dussintals känsliga mål i Iran, men USA:s president Donald Trump ringde premiärminister Benjamin Netanyahu och bad honom stoppa planerna. Enligt källor valde Netanyahu trots invändningar från Trump att ändå attackera Iran. Trumps administration uppger att flera länder i regionen bett USA pressa Israel att avsluta konflikten.

Det senaste dygnet visar tydligt att USA:s och Israels strategiska intressen går isär. En amerikansk källa säger: 'Bibi behöver kriget för att överleva politiskt, medan Trump behöver avsluta kriget för samma anledning.

' USA har också attackerat en oljetanker utanför Oman, enligt militärkommandot Centcom. Fartyget, som var flaggat från Palau, försökte bryta den amerikanska blockaden och närma sig en iransk hamn. Blockaden mot iranska hamnar inleddes den 17 april som svar på Irans stängning av Hormuzsundet. Hittills har sju fartyg beskjutits och 134 omdirigerats.

Efter samtal med Trump pausar Israel tillfälligt attackerna mot Iran, under förutsättning att Iran upphör med sina attacker. Samtidigt fortsätter israeliska operationer i södra Libanon med full kraft. En israelisk källa varnar att om Hizbollah inte slutar attackera israeliska samhällen kan Beirut komma att attackeras. Irans militärkommando meddelar att man pausar attackerna mot Israel men varnar för att de kan återupptas med större kraft om Israel attackerar Iran eller södra Libanon.

Iran och Oman ska gemensamt bestämma avgiften för passage genom Hormuzsundet när det öppnas på sikt. Irans ambassadör i Moskva, Kazem Jalali, säger att avgifter kommer att tas ut för tjänster kopplade till sundet. Under måndagsmorgonen avfyrade Iran nya robotar mot Israel, vilket utlöste flyglarm i Jerusalem, Beersheba och Ben Gurion-flygplatsen. Irans revolutionsgarde riktade sig även mot vad de kallar terrorgrupper i Irak.

Israelisk militärchef Eyal Zamir lovar att militären kommer attackera Iran när order ges, trots det tillfälliga uppehållet. USA:s president Trump uppger att man närmar sig ett avtal om eldupphör med Iran, och han planerar att ringa Netanyahu för att undvika att avtalet äventyras





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