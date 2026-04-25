Drönare nedskjuten nära Rumänien – AI-projekt misslyckas på grund av felaktig strategi

En drönare har skjutits ned nära den rumänska gränsen i Ukraina, vilket orsakat mindre skador. Samtidigt varnar experter för att många AI-projekt misslyckas på grund av att de behandlas som IT-projekt istället för verksamhetsprojekt, bristande datakvalitet och för komplexa upplägg.

En drönare har skjutits ned över Ukraina nära den rumänska gränsen. Enligt uppgifter har ett uthus och en elstolpe i Galati, nära Donau, skadats. Det finns inga rapporter om personskador.

Drönarrester har hittats på flera platser i området, och försvarsdepartementet fördömer Rysslands agerande. Under de senaste åren har många företag investerat stort i AI-projekt, ofta med höga förväntningar på snabba och mätbara resultat. Tyvärr har verkligheten inte alltid motsvarat förväntningarna. Många pilotprojekt misslyckas med att skalas upp på grund av komplexitet och svårigheter att realisera affärsvärdet.

Stephan Andersson påpekar att det är förvånansvärt hur mycket pengar som investerats med så lite resultat, och att det ofta handlar om att ledningen känner sig tvungen att ”hoppa på AI-tåget” utan en tydlig plan. Ett vanligt misstag är att behandla AI som ett IT-projekt istället för ett verksamhetsprojekt. För att lyckas bör AI-projekt drivas av den avdelning som direkt påverkas, i nära samarbete med IT-avdelningen. Det är de som bäst förstår problemen och var effektiviseringar kan göras.

Det är också viktigt att ha tydliga mål, börja i liten skala och fokusera på specifika problem som AI kan lösa. En annan kritisk faktor är datakvaliteten. Inaktuell, ofullständig eller ostrukturerad data kan underminera AI-projektets resultat och utgöra en säkerhetsrisk. Att bygga en AI-pilot är en sak, men att driftsätta den i verkligheten är betydligt svårare.

Därför rekommenderas att investera i färdigutvecklade plattformar för att få en stabil grund och snabba på utvecklingen. HPE, tillsammans med NVIDIA, har utvecklat Private Cloud för AI (PCAI), en integrerad och förkonfigurerad plattform som syftar till att effektivisera AI-implementeringen. PCAI erbjuder infrastruktur, mjukvara och färdiga mallar, vilket gör det möjligt för företag att komma igång med AI-projekt på bara några dagar. Plattformen innehåller 86 mallar, inklusive HPE:s egna AI-case och bidrag från partners som NVIDIA, Deloitte och Accenture.

Andersson betonar att även med en bra plattform är det viktigt att ha kontroll över sin data och ett mätbart affärsprojekt för att skapa verkligt värde av AI. Han tror att de företag som undviker dessa vanliga misstag och satsar på en stabil plattform kommer att vara vinnarna 2026, när AI kan övergå från experiment till fullskalig produktion och leverera mätbara resultat





Ukraina Rumänien Drönare AI Artificiell Intelligens HPE NVIDIA PCAI Datakvalitet Digitalisering

