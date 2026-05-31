Drönare träffade Zaporizjzja kärnkraftverk - Rosatom skyller på Ukraina

En drönare har träffat turbinbyggnaden vid kärnkraftverket Zaporizjzja i ryskockuperade Ukraina. Ryssland anklagar Ukraina för medveten attack medan Ukraina avfärdar uppgifterna. IAEA kräver tillträde. Samtidigt fortsätter intensiva strider och drönarattacker från båda sidor.

Kärnkraft verket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en drönare, enligt ryska uppgifter till FN:s atomenergiorgan IAEA. Drönaren ska enligt anläggningens ryska ledning ha träffat en turbinbyggnad och orsakat ett hål i en vägg.

Viktig kärnteknisk utrustning skadades inte, enligt uppgifterna. Det ryska statliga kärnenergiföretaget Rosatom hävdar att det handlar om en medveten attack från Ukraina. IAEA-chefen Rafael Grossi varnar för att attackera ett kärnkraftverk är som att leka med elden. Atomenergiorganet har begärt tillträde till anläggningen för att undersöka skadorna på plats.

Ukrainsk militär avfärdar påståendet och kallar det för propaganda, och betonar att de agerar strikt inom ramen för den humanitära rätten. Under den gångna veckan har Ryssland använt över 2 300 drönare, närmare 1 560 styrda flygbomber och 108 robotar av olika slag mot Ukraina, enligt president Volodymyr Zelenskyj. Han skriver på X att alla dessa attacker riktades enbart mot vanlig civil infrastruktur - bostadshus och energianläggningar.

Han tackar bland annat Sverige, som i torsdags meddelade att Gripenplan kommer att skänkas och säljas till Ukraina. Tyskland får också tack för deras ständiga bidrag till skyddet av människor, vilket räddat tusentals liv. Samtidigt har ukrainska drönare anfallit oljeraffinaderiet i Saratov i sydöstra Ryssland under natten, enligt Kyiv Independent med flera på varandra följande vågor. En ukrainsk drönarattack har också dödat två personer i en bil i den ryska regionen Belgorod.

Volodymyr Zelenskyj uppger att ukrainsk militär slagit till mot en rysk oljeanläggning i staden Armavir i Krasnodarregionen, 50 mil från gränsen. På den ockuperade Krimhalvön införs ransonering efter att Ukrainas upprepade anfall på oljeanläggningar orsakat bränslebrist. Rysk underrättelsetjänst har trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter, rapporterar AP. Enligt underrättelsechefer startar ryska agenter falska företag, rekryterar mellanhänder och använder hackare för att samla information.

Säpos biträdande operativa chef Christoffer Wedelin säger att agenterna riktar in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som stridsflygplanet Gripen, samt kamera- och laserteknik. Zelenskyj varnar för att Ryssland planerar en ny stor attack mot Ukraina, baserat på underrättelseinformation. Han säger att flygvapnet och andra försvarare av luftrummet kommer att arbeta dygnet runt. Ryssland har meddelat systematiska attacker mot mål i Kiev och uppmanat utländska medborgare att lämna landet, med hänvisning till svar på en tidigare ukrainsk attack.

President Putin sade på fredagen att hans uttalanden om att kriget närmar sig sitt slut baserades på analys av ryska framgångar på slagfältet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kärnkraft Zaporizjzja Drönarattack Ukraina Ryssland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Över 200 gripna efter vilda firanden i Paris, ebola i Kongo-Kinhasa och drönarattack på Zaporizjzja kärnkraftverkFransk polis har gripit över 200 personer efter att firandet av Paris SG:s Champions League-titel eskaladerade till sammandrabbningar mellan polis och supportrar, med skadade poliser och tårgas.Innblandat är också ett djupt oroande ebolautbrott i Kongo-Kinhasa med över 1 000 fall, enligt Läkare utan gränser. Vidare har en drönare träffat en turbinbyggnad vid Ukrainas kärnkraftverk Zaporizjzja, vilket IAEA uttrycker allvarlig oro över, medan Rosatom skyller Ukraina och Ukraina avfärdar påståendet som propaganda.

Read more »

Ryssland: Ukrainsk drönare mot kärnkraftverk – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Följ SVT:s liverapport med senaste nytt om kriget.

Read more »

Ukrainska drönare anfaller ryska oljeanläggningar och kärnkraftverkUnder natten har ukrainska drönare anfallit oljeraffinaderiet i Saratov i Ryssland, vilket orsakat brand. Samtidigt har drönare träffat en turbinbyggnad vid det rysk-kontrollerade kärnkraftverket Zaporizjzja, enligt IAEA. Ukraina uppger sig ha slagit till mot en oljeanläggning i Armavir. Ryssland anklagar Ukraina för attacker, medan Ukraina avfärdar påståenden. Dessutom rapporteras rysk underrättelsetjänst försöka stjäla västerländsk teknik.

Read more »

Ryska uppgifter: Kärnkraftverk träffat av drönare | Senaste nytt på SvDKärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en drönare, enligt ryska uppgifter till FN:s atomenergiorgan IAEA.

Read more »