Drönarteknik revolutionerar skogsbruket och företag säkrar elpriset

Ny drönarteknik effektiviserar skogsbruket och restauranger minskar elkostnaderna genom strategiska prissäkringsavtal. Fjordkraft erbjuder lösningar för företag att stabilisera energikostnaderna.

En banbrytande teknik inom skogsbruket har tagit ett stort steg framåt. Drönare används nu för att effektivt skörda träd utan att behöva landa, vilket markant ökar produktiviteten.

Systemet fungerar genom att drönaren skördar ett träd och omedelbart placerar det på en avläggningsplats, för att sedan fortsätta direkt till nästa träd. Denna kontinuerliga process eliminerar behovet av frekventa landningar och lyft, vilket sparar tid och resurser. Detta är ett viktigt bevis på att tekniken är tillräckligt robust och redo för storskalig implementering. Utvecklingen av denna drönarteknik representerar en betydande innovation inom skogsbruket, med potential att revolutionera hur skog skördas och hanteras.

Samtidigt står många företag inför utmaningen med stigande elkostnader. För O'Learys Nacka var variationerna i elpriset en särskild utmaning, med tanke på den höga energiförbrukningen från kyl- och frysanläggningar, köksutrustning, ventilation, belysning och kassasystem, särskilt under perioder med hög belastning. Ägaren Romil Oussi sökte hjälp hos energibolaget Fjordkraft och deras rådgivare Hendrik Ekholm. Tillsammans genomförde de en detaljerad analys av restaurangens förbrukningsmönster och följde utvecklingen på elmarknaden.

Strategin blev att vänta på ett gynnsamt tillfälle för att säkra elpriset. Resultatet blev ett prissäkringsavtal som skräddarsyddes efter O'Learys Nackas faktiska energianvändning. Detta avtal möjliggör att binda en del av elförbrukningen till ett fast pris, medan resten följer marknadspriset, vilket ger en stabilare kostnadsprofil. Prissäkringsavtal har länge varit populära bland större företag, men är nu även tillgängliga för mindre företagare.

Sedan avtalet tecknades vid årsskiftet har O'Learys Nacka upplevt betydande besparingar, cirka 8 000 kronor per månad. Detta har inte bara minskat kostnaderna utan också förbättrat planeringsförutsättningarna och minskat risken för oväntade pristoppar. Restaurangen använder även Fjordkrafts verktyg Mitt Företag Plus för att få en detaljerad överblick över sin energiförbrukning, vilket underlättar identifieringen av ytterligare besparingsmöjligheter.

Genom att analysera effekttoppar har de kunnat justera rutiner i köket och ventilationen för att jämna ut belastningen, vilket leder till både ekonomiska fördelar och ökad kontroll. Hendrik Ekholm betonar att elmarknaden är komplex och att löpande rådgivning och uppföljning är avgörande för många företag. Fjordkrafts kombination av expertis och skräddarsydda lösningar gör en stor skillnad, särskilt för småföretagare. Det handlar om att förstå kundens verksamhet och utveckla en långsiktig strategi för att skapa konkurrensfördelar.

Genom att analysera faktiska behov och agera vid rätt tidpunkt kan företag säkra delar av sitt elpris och skapa den stabilitet de behöver. Detta resulterar inte bara i lägre kostnader på kort sikt utan också i trygghet och bättre förutsättningar för framtida utveckling. Fjordkraft Företag är en del av Fjordkraft, det största elhandelsbolaget i Norge, som expanderade till den svenska företagsmarknaden 2025. Bolaget levererar el och energilösningar till företag av alla storlekar i Norden och ägs av Elmera Group ASA.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Larm om vätecyanid – hela Luleå hamn stängdLuleå hamn håller stängt under onsdagsförmiddagen, efter att en okalibrerad gasvarnare gav utslag för vätecyanid under tisdagen. Sedan dess har hamnen arbetat intensivt med mätningar med kalibrerad gasvarnare utan resultat. – Vi tar det säkra före det osäkra, skriver Stina Sundén Jansson, kommunikationschef på Luleå hamn i ett sms till SVT.

Airolit växer med drönarteknik för krävande miljöerMölndalsbaserade Airolit etablerar sig som en ledande aktör inom drönarteknik, specialiserad på högpresterande drönarsystem för nordiska och arktiska förhållanden. Företaget ser ökat intresse i takt med högre försvarsbudgetar och söker kapital för att möta växande efterfrågan.

Visby Roma kan säkra Hockeyallsvenskan ikvällVisby Roma leder kvalfinalen mot Hudik Hockey med 2-1 och har chansen att säkra en plats i Hockeyallsvenskan i kvällens match. Spelare och ledare från båda lagen delar med sig av sina tankar inför den viktiga matchen.

Miljardinvestering – nya guldprojekt tar form i LapplandNorden befäster positionen som Europas nav för guld. Genom en affär värd över 26 miljarder kronor säkras nu rättigheterna till fyndigheter som ska säkra produktionen för ägaren av Europas största guldgruva.

