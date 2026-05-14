Drottning Margrethe inlagd på sjukhus

Drottning Margrethe, den 86-åriga drottningen av Danmark, har lagts in på sjukhus för observation efter att ha meddelat att hon abdikerar och lämnar över tronen till sin son Frederik. Hennes föräldrar var kung Frederik och drottning Ingrid, som kom från Sverige. Drottningen är således kusin till Sveriges kung Carl Gustaf.

Drottningen ska vara inlagd under helgen för observation och är vid gott mod, heter det. Den 86-åriga drottning Margrethe har formellt rollen som riksföreståndare, efter det att hon i sitt nyårstal 2023 överraskade omvärlden med att meddela att hon abdikerar och lämnar över tronen till sin son Frederik.

Det skedde några veckor senare. Hennes föräldrar var kung Frederik och drottning Ingrid, som kom från Sverige. Drottningen är således kusin till Sveriges kung Carl Gustaf.1967 gifte hon sig med den franske greven Henri de Laborde de Monpezat, som då blev prins Henrik. Han dog 2018.

Paret har två söner: kung Frederik, gift med drottning Mary, samt prins Joachim, som är gift med prinsessan Marie. Drottning Margrethe är känd som en kunglighet mån om traditioner, samtidigt som hon alltid har gått sin egen väg. Hon tecknar, målar och syr och har deltagit i många utställningar samt gjort scenografi till balettföreställningar.





