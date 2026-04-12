Drottning Marys Pappa Avliden, Knivskärning i Göteborg, Brand i Åmål och Andra Nyheter

Drottning Mary sörjer sin fars bortgång. Samtidigt rapporteras om knivskärning, bränder och trafikolyckor i Sverige, samt en arbetsplatsolycka och en drönarincident i Finland. En appellationsdomstol ger Donald Trump tillåtelse att fortsätta byggandet av en balsal.

Det danska kungahuset sörjer. Drottning Mary s pappa, John Dalgleish Donaldson , har avlidit, vilket danska medier rapporterar. Han somnade in i Tasmanien vid 84 års ålder. Drottningen uttryckte sin sorg i ett pressmeddelande: Mitt hjärta är tungt och mina tankar är gråa. Min älskade far är död. Men jag vet att när sorgen lägger sig kommer minnena att ljusna, och det som kommer att finnas kvar allra starkast är kärleken och tacksamheten för allt han gav mig och lärde mig.

Drottningen besökte sin far senast i mars. John Dalgleish Donaldson hade under en längre tid varit märkt av sin ålderdom. Familjen planerar en privat minnesceremoni för att hedra hans minne. Samtidigt rapporteras om en rad andra händelser i Sverige och världen.\Under natten har en tonåring knivskurits i Göteborg. Händelsen inträffade vid en busshållplats, och tonåringen fick vård för icke-livshotande skador. Polisen har upprättat en anmälan om grov misshandel och en utredning pågår för att klargöra omständigheterna. Ingen har ännu gripits i samband med händelsen. I Västerås greps en man i 25-årsåldern efter att ha uppträtt hotfullt i ett bostadsområde, beväpnad med en machete. Mannen vägrade att lyda polisens order och ett varningsskott avlossades. För att få kontroll över situationen använde polisen ett elchockvapen. Han misstänks nu för grovt hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen. I Malmö larmades polis och ambulans till ett gatukök efter ett bråk som involverade ett tiotal personer. En man född 2007 fördes till sjukhus i privat bil innan polisen anlände. Två andra män, födda 1995 och 2007, greps men släpptes senare. Utredningen fortsätter för att fastställa omfattningen av bråket och identifiera eventuella fler inblandade.\I Åmål utbröt en villabrand under natten mot söndagen. De fyra personer som befann sig i huset lyckades ta sig ut oskadda. Räddningstjänsten arbetade intensivt för att förhindra spridning till närliggande fastigheter, och orsaken till branden utreds, initialt som allmänfarlig vårdslöshet. På riksväg 25 stoppade polisen en bilist i höjd med Öjaby, efter att bilen kört i hög hastighet mot trafiken. Föraren, en kvinna i 30-årsåldern, misstänks för vårdslöshet i trafik. I Rockneby, norr om Kalmar, körde en bil in i en Ica-butik. Föraren fördes till sjukhus för kontroll, och kraschen orsakade skador på både fasaden och butikens interiör. Ytterligare en drönare har hittats i Finland, vilket ökar oron för säkerheten. Drönaren, som hittades i Itis, innehöll en odetonerad stridsspets som polisen sprängde under kontrollerade former. I Kiruna vårdas en 60-årig man på sjukhus efter att ha skadats i en arbetsplatsolycka där en malmbil välte. Slutligen, en appellationsdomstol har beslutat att Donald Trump får fortsätta bygga balsalen i Vita huset, åtminstone till den 17 april, efter att en federal domare tidigare stoppat bygget





