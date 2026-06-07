Drottning Silvia tog paus från kungariket efter mardrömsåren 2010 och 2011

Drottning Silvia tog en paus från kungariket efter att påståenden om kungens relationer spreds. Hon var 'som en liten skadeskjuten fågelunge' och behövde distans från alltsammans. Det var den blivande drottningen som axlade ansvaret och hjälpte sin mamma att rida ut krisen.

2010 och 2011 var mardrömsår för kungafamiljen. Påståenden om att kungen haft en relation och kanske besökt en strippklubb spreds efter att boken 'Den motvillige monarken' hade getts ut.

Nu framkommer det i en ny bok att drottning Silvia tog så illa vid sig av uppgifterna att hon tog en paus från både maken och kungariket. Drottningen insåg att hon inte kunde vara hemma, skriver Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T Lindwall i 'Silvia: drottningen som räddade monarkin'. Hon var 'som en liten skadeskjuten fågelunge', enligt honom, och behövde distans från alltsammans.

Foto: Bokförlaget Forum 'Carl XVI Gustaf - Den motvillige monarken' gavs ut på förlaget 'Lind & Co' i november 2010. Kungen på den omtalade presskonferensen där han kommenterade boken 'Den motvillige monarken' med orden 'vi väljer att vända blad'. I det spända läget som rådde, både i familjen och i kungahuset, var det den blivande drottningen som axlade ansvaret.

- Silvia har alltid stöttat andra, men nu, när hon var väldigt, väldigt ledsen var det Victoria som ryckte in och var där med henne. Hon hjälpte mamma när det stormade, säger Johan T Lindwall. Haga slott var inte färdigrenoverat, så att dra sig undan dit var inget alternativ. Victoria landade enligt boken i att drottningen borde fara till Stenhammar, kungaparets omtyckta semesterslott, favoritplatsen efter Öland.

Författaren Johan T Lindwall beskriver i sin bok hur mor och dotter tillsammans med två eskortbilar och flera Säpovakter kör mot Flen och Stenhammar. Öppna bild i helskärm - Det unika var att Victoria ryckte in. Som tog med sig sin mamma och sa: Nu åker vi i väg, säger Johan T Lindwall. Hur länge drottningen och kronprinsessan stannade på Stenhammar är något de har behållit för sig själva.

Men klart är att krisen var omvälvande och tog åtskilliga månader att rida ut. Under tiden sjönk förtroendet för kungen och monarkin. Krisen var över. Kungaparet la ut en bild från sin nyårssemester 2011 för att visa att allt var bra





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