Drunkningstillbud i Malmö och blandade nyheter från världen

Ett barn har förts till sjukhus efter ett drunkningstillbud i Malmö. Dessutom rapporteras om auktion av Diane Keatons tillhörigheter, EU:s nedskärningar till Venedigbiennalen, händelser i Skellefteå, Linköping, Örebro, Mali och Florida samt förändringar i serien 'The White Lotus'.

Ett allvarligt drunkningstillbud inträffade på ett badhus i Malmö under lördagen, vilket krävde ambulansfärd till sjukhus för ett barn under fem års ålder. Larmet inkom vid 14-tiden och polisen inledde omedelbart en utredning.

Förhör har genomförts med både badhuspersonal och barnets vårdnadshavare. Som en följd av händelsen har polisen upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada, där vårdnadshavaren är misstänkt. Händelsen understryker vikten av ständig uppsikt vid bad och att följa säkerhetsföreskrifter. Utöver detta rapporteras om en rad olika händelser runt om i världen.

Skådespelaren Diane Keatons personliga tillhörigheter, inklusive originalmanuset till filmen ”Annie Hall” och kläder från Ralph Lauren, kommer att auktioneras ut i juni. Detta sker efter Keatons bortgång i oktober förra året. Samtidigt har Europeiska Unionen beslutat att minska ett bidrag till Venedigbiennalen med två miljoner euro, på grund av Rysslands deltagande. Beslutet har mötts av kritik från Europeiska kommissionen, som starkt fördömer att den ryska paviljongen har öppnats.

I Skellefteå dominerade hemmalaget den andra SM-finalen i ishockey mot Rögle, med en ledning på 3–0 efter bara sex minuters spel. Vidare rapporteras om en dramatisk händelse i Linköping där polisen larmades efter att en person setts med ett vapenliknande föremål på en buss. Det visade sig dock vara en bandyklubba. En trafikolycka i Örebro involverade en cyklist som fördes till sjukhus med oklara skador.

I Mali hördes skottlossning nära huvudstaden Bamako och flygplatsen, vilket skapade oro. En tragisk situation har också inträffat i Florida, där många sengångare dött på grund av dåliga förhållanden i ett förvar. Sloth Worlds ägare förnekar dock anklagelserna. Slutligen meddelas att Helena Bonham Carter inte längre kommer att medverka i den fjärde säsongen av ”The White Lotus” efter att rollfiguren omarbetats





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drunkning Malmö Diane Keaton Venedigbiennalen Ishockey Skellefteå Mali Sengångare The White Lotus

United States Latest News, United States Headlines

