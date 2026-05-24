Dubbelkvarten: En halvtimmes underhållning om gudomliga otrohetsproblem

Dubbelkvarten är ett nytt nöjesformat för Lundakarnevalen som har ersatt de tidigare smånöjena. Det är en halvtimmes underhållning om gudomliga otrohetsproblem med en ensemble av karnevalister. Saga Nylander spelar Hermes, gudarnas budbärare, och Holger Jönsson spelar Zeus, överguden som har skapat problemen i Dubbelkvarten.

Dubbelkvarten är det nya nöjet på årets Lundakarneval. En halvtimmes underhållning om gudomliga otrohetsproblem . Saga Nylander sätter sig i stolen där hon ska sminkas till Hermes , gudarnas budbärare, av Maja Sandkull.

Ansiktsdragen ska förstärkas och hjälmen med vingarna sätts på. Svea Raihle hjälper Holger Jönsson att omvandlas till Zeus till Dubbelkvarten. I bakgrunden sminkar Maja Sandkull Saga Nylander som spelar Hermes. I stolen bredvid sätter sig Holger Jönsson som spelar överguden Zeus.

Han är den som har skapat problemen i Dubbelkvarten när han förvandlat kvinnor han varit otrogen med till djur. Det är roligt att spela en kvinnokarl, en manisk man. Jag har hört backstage att det spiller över på min egen personlighet, säger Holger Jönsson och ler. Var är den någonstans? undrar den andra sminkösen Svea Raihle som efter en stund hittar det blixtförsedda falska Zeus-håret inne på en toalett.

Holger Jönsson som Zeus och Saga Nylander som Hermes på scenen under söndagen. Totalt 22 föreställningar blir det av Dubbelkvarten under helgen med Lundakarnevalen. karnevalister har jobbat med Dubbelkvarten som är ett helt nytt nöjesformat för Lundakarnevalen och har ersatt de tidigare smånöjena. Dubbelkvarten har i år samsats med de klassiska nöjesformaten revy, spex, show, kabaré, cirkus, film och barnevalen. Amelie Ottertun, regissör och manusförfattare, tycker att det har varit roligt att få bygga ett nytt nöje från grunden.

En dröm som gått i uppfyllelse. Dubbelkvarten är annorlunda jämfört med till exempel spexet eftersom vi har jobbat med interaktion med publiken och använder teknik för att göra det färgsprakande. Det är vår usp. Maja Sandkull förstärker ansiktsdragen till Saga Nylanders karaktär så att de ska synas även för publik som sitter långt bak.

Det har varit intensivt, jag har inte haft så mycket tid för att sova. Jag pluggar på heltid också. Det var jättenervöst. Men vi fick bra respons av publiken.

När karnevalen är slut har 22 föreställningar av Dubbelkvarten spelats. Sedan ska de inblandade städa de lånade lokalerna. Efter det övergår livet till en studenttillvaro utan karneval. Det kommer att kännas tomt och tråkigt.

Men jag har haft hur roligt som helst. Vi har haft en bra sammanhållning. Men jag är ganska nöjd också med att det tar slut. Jag hade inte orkat med det här tempot en vecka till.

Förklarar att han också tycker att det är tråkigt att det ska ta slut med Dubbelkvarten, men att han inte heller hade orkat fortsätta spela Zeus. Amelie Ottertun hoppas att det nya nöjesformatet återkommer till nästa karneval om fyra år. Över hundra karnevalister har jobbat med Dubbelkvarten på årets Lundakarneval. Här är några fler av de som synts på scenen.

