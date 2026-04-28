Dubbla elpriser kan vänta fram till midsommar – Vattenfall avvaktar

En prisanalytiker varnar för kraftigt stigande elpriser på grund av låg vårflod och oro i Mellanöstern. Vattenfalls expert är dock mer försiktig och menar att det är för tidigt att dra slutsatser.

Elpriserna kan stiga kraftigt inför sommaren, varnar en prisanalytiker. Johan Sigvardsson, från elhandelsbolaget Bixia, förutspår att vi kan se dubbelt så höga elpriser fram till midsommar jämfört med ifjol.

Denna oroande prognos grundar sig främst på två faktorer: en förväntad låg vårflod och den ökande geopolitiska spänningen i Mellanöstern. En svag vårflod innebär att vattenreservoarerna inte fylls på i samma utsträckning som normalt, vilket minskar möjligheten att producera billig el från vattenkraft. Detta i kombination med osäkerheten kring energiförsörjningen från Mellanöstern, en region som är viktig för globala energimarknader, skapar en situation där priserna kan skjuta i höjden.

Sigvardsson pekar på att vintern 2024 har varit snöfattig, den snöfattigaste sedan 2019, och detta avspeglas direkt i den förväntade vårfloden. Han uppskattar att systempriset i juni kan hamna på 50 öre per kilowattimme, en betydande ökning jämfört med de 21 öre som betalades under samma period förra året. Denna potentiella prisökning kan få konsekvenser för både hushåll och företag, särskilt under en tid då många redan kämpar med höga levnadskostnader.

Det är viktigt att notera att detta är en prognos, och att den faktiska utvecklingen kan påverkas av en rad olika faktorer. Vattenfalls energiexpert Jens Berggren är dock inte lika pessimistisk. Han menar att man inte behöver oroa sig i onödan, och att det är för tidigt att dra förhastade slutsatser. Berggren betonar att prognoser är just det – prognoser – och att väderförhållandena under våren och sommaren kommer att spela en avgörande roll för elpriserna.

Han påpekar att efterfrågan på el för uppvärmning minskar under den här årstiden, vilket i sig kan bidra till att hålla priserna nere. Dessutom brukar Norrbotten, med sin stora vattenkraftproduktion, vara relativt skyddad mot kraftiga pristoppar. Berggren erkänner att en ovanligt varm och torr sommar med svaga vindar skulle kunna påverka priserna negativt, men han understryker att det är omöjligt att förutsäga hur vädret kommer att bli. Han uppmanar därför till lugn och avvaktar hur situationen utvecklas.

Det är viktigt att komma ihåg att elmarknaden är komplex och påverkas av många olika faktorer, och att det därför är svårt att göra exakta förutsägelser. Att följa utvecklingen och vara beredd på eventuella prisökningar är dock alltid en bra idé. Denna diskrepans mellan de två experternas åsikter understryker osäkerheten kring elpriserna. Medan Sigvardsson fokuserar på de negativa faktorerna – låg vårflod och geopolitisk oro – betonar Berggren de potentiellt stabiliserande faktorerna – minskad uppvärmningsbehov och Norrbotten’s vattenkraft.

Det är troligt att den faktiska utvecklingen kommer att ligga någonstans mittemellan dessa två scenarier. Konsumenter bör vara medvetna om risken för högre priser och överväga att se över sina elavtal och energibesparingsåtgärder. Att jämföra priser från olika elleverantörer och att minska sin energiförbrukning är alltid kloka åtgärder, oavsett hur elpriserna utvecklas. Dessutom kan det vara värt att följa väderprognoserna noggrant, eftersom väderförhållandena har en stor inverkan på elpriserna.

En kall och regnig sommar kan leda till lägre priser, medan en varm och torr sommar kan leda till högre priser. Slutligen är det viktigt att komma ihåg att elmarknaden är dynamisk och att priserna kan förändras snabbt. Att vara informerad och proaktiv är därför nyckeln till att hantera elpriserna på ett effektivt sätt.

Denna situation visar också på vikten av att investera i förnybar energi och att minska vårt beroende av fossila bränslen, för att skapa en mer stabil och hållbar energiförsörjning





