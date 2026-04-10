Dumpen och SD i samarbete: Östhammarsmodellen för att skydda barn

Sara Nilsson och Patrik Sjöberg samarbetar med SD i Östhammar för att införa obligatorisk utbildning om grooming och sexuellt utnyttjande av barn. Modellen stöds av SD:s ledning och syftar till att stärka skyddet för barn.

ÖSTHAMMAR . Sara Nilsson, känd som Sveriges främsta pedofiljägare, och höjdhoppsvärldsmästaren Patrik Sjöberg, lämnar nu antietablissemanget när de testar Dumpen s filosofier i praktiken, i SD-styrda Östhammar s kommun. Patrik Sjöberg uttrycker tacksamhet över möjligheten att bidra till att skydda barn framöver.

Samarbetet mellan Sara Nilsson, Patrik Sjöberg och SD-ledningen i Östhammar syftar till att införa en modell, 'Östhammarsmodellen', som inkluderar obligatorisk utbildning om grooming och sexuellt utnyttjande av barn för all personal och elever som arbetar med barn. Måns Lorichs, från SD och förste vice ordförande i Östhammars kommun, är initiativtagaren till modellen och har samarbetat med Dumpen sedan idéstadiet. SD:s vice partiledare Henrik Vinge stöder Dumpens metoder och förespråkar att polisen ska förstärka arbetet genom kraftfullare lagföring av förövare, inklusive brottsprovokation och kriminalisering av kontakter med barn i sexuellt syfte.\Östhammars kommunhus, en funktionell men anspråkslös byggnad, blir scenen för 'Östhammarsmodellen', en satsning på obligatorisk utbildning om grooming och sexuellt utnyttjande för alla kommunanställda som möter barn. Även eleverna kommer att få utbildning, fast i en annan form. Måns Lorichs, 36, bytte från läraryrket till politiken för Sverigedemokraterna för fyra år sedan och är nu drivkraften bakom modellen. Modellen presenterades för första gången under en aprilonsdag, med bland annat SD:s vice partiledare närvarande. Sara Nilsson, som dömdes för förtal efter att Dumpen publicerat en mans namn och bild, betonar vikten av att ta tillvara på Dumpens expertis inom området. Hon och Patrik Sjöberg har haft kontakt med Lorichs sedan november. Patrik Sjöberg och Sara Nilsson välkomnades till Östhammar. Lorichs, som tidigare var lärare, betonar bristen på kunskap om grooming och sexuella övergrepp i lärarutbildningen och i yrkeslivet. Han berättar om hur han aldrig fått någon undervisning i hur man identifierar tecken på grooming eller sexuella övergrepp under sina sex år på utbildningen och fyra år som lärare. Enligt Lorichs är detta en stor brist i utbildningen och en kunskapslucka som behöver fyllas.\Dumpens verksamhet har tidigare kopplats till blufföretaget Impulskollen, som pressat personer på summor för att undvika uthängning. Sara Nilsson menar att information och utbildning om sexuella övergrepp är sajtens viktigaste uppgifter. Dumpen har nu satt Östhammars kommun i kontakt med expertis för att ta fram utbildningsmaterialet. Sara Nilsson betonar att det borde vara självklart att personal som arbetar med barn ska vara utbildade i ämnet sexuella övergrepp. Patrik Sjöberg ser utbildningen av elever som lika självklar. Han jämför med brandövningar i skolan och menar att kunskapen om sexuella övergrepp och grooming bör ingå i utbildningen på samma sätt. Förutom kommunens personal vill SD även att alla inom det lokala föreningslivet som har kontakt med barn ska genomgå utbildningen. Måns Lorichs menar att om man får kommunala bidrag, ska man också ha ett seriöst förebyggande arbete mot sexuella övergrepp mot barn. Utbildningen ska bland annat fokusera på hur grooming går till och hur förövare manipulerar barn. Lorichs betonar att materialet kommer att vara evidensbaserat. SD-toppen Henrik Vinge stöder Dumpens arbete och vill se polisen ta över Dumpens roll. Vinge föreslår att polisen ska ges möjlighet att provocera fram brott och kriminalisera kontaktsökande med barn i sexuellt syfte. SD vill också inrätta en ”Dumpen-instatsstyrka” inom polisen med ”fiske-enheter” enligt Dumpens modell





