Dunkirk - en av 2000-talets mest framgångsrika krigsfilmer

Christopher Nolans krigsfilm Dunkirk visades för en grupp veteraner som faktiskt var med och slogs vid Frankrikes stränder och väckte starka känslor. Filmen vann tre Oscars och har genererat över 530 miljoner dollar i biointäkter.

I väntan på sommarens storfilm 'The Odyssey' - ta chansen att återse Christopher Nolan s mäktiga ' Dunkirk ' på svenska biografer! Den relativt dialoglösa krigsfilmen skildrar evakueringen av Dunkerque under andra världskriget.

Operationen genomfördes 1940 då stora brittiska och allierade styrkor, runt 400 000 soldater, belägrades av tyskarna. Vi får följa desperata unga soldater på Dunkirks stränder, de civila som i egna båtar korsar Engelska kanalen för att rädda soldater, och Tom Hardy i ett flygplan. I rollistan finns även Fionn Whitehead, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D'Arcy, Barry Keoghan och en filmdebuterande Harry Styles.

Christopher Nolans alla långfilmer knep 'Dunkirk' förstaplatsen - med motiveringen att den 'gav mig så pass euforiska känslor att ingen bioupplevelse sedan dess har kunnat matcha dem'. När 'Dunkirk' visades för en grupp veteraner som faktiskt var med och slogs vid Frankrikes stränder så svallade känslorna. En av dem, 97-årige Ken Sturdy, började gråta, och sade till Canada Global News: 'Dunkirk' vann tre Oscars - för Bästa redigering, Bästa ljudeffekter och Bästa ljudmix.

Med biointäkter runt 530 miljoner dollar är den en av 2000-talets mest framgångsrika krigsfilmer. Tisdagen den 9 juni är 'Dunkirk' tillbaka på Filmstadens biodukar. Kanske bara för en enda kväll. Missa på egen risk





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