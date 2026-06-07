Duplantis föll på 6,05 - segersvit på 40 tävlingar bruten

Armand Duplantis siktade på världsrekord men rev ut på 6,05 och slutade tvåa. Kurtis Marschall vann på 5,90. Duplantis avstår Oslo-galan för att gifta sig.

Armand Duplantis hade siktet inställt på ett nytt världsrekord på Stockholms stadion under Diamond League -galan. Men den svenske stavhoppsstjärnan fick kämpa mot både konkurrenter och en besvärlig vind.

Redan på ingångshöjden 5,60 rev han oväntat - ett ovanligt misstag för Duplantis som normalt är en mästare på att hantera press. Han klarade höjden i andra försöket med en marginal på en halvmeter, men sedan började problemen hopa sig. Efter att ha tagit 5,80 på första försöket, rev han två gånger på 6,00. Han valde då att spara sitt sista hopp till 6,05, en höjd han ofta klarar med råge.

Men i det avgörande försöket rev han igen, och därmed var segern borta. Segern gick istället till australiern Kurtis Marschall som klarade 5,90. För Duplantis innebar det att hans segersvit på 40 raka tävlingar bröts, en svit som sträckte sig över nästan tre år. Senast han inte stod överst på pallen var i Monaco i juli 2023, då han slutade fyra på grund av kramp i baksidan av låret.

Trots förlusten var Duplantis samlad efter tävlingen och betonade att vinden var svårhanterlig. Han uttryckte också glädje över att ha fått tävla inför hemmapubliken på Stockholms stadion, där han har många fina minnen. För Duplantis väntar nu en välförtjänt paus från tävlandet. Han kommer att avstå Diamond League-galan i Oslo nästa vecka, eftersom han och flickvännen Desiré Inglander ska gifta sig i Cannes till helgen.

Bröllopet har varit planerat länge och Duplantis ser fram emot att fira med nära och kära. Trots att segersviten är bruten är han fortfarande den ohotade dominanten i stavhoppsvärlden, med ett världsrekord på 6,24 som står sig starkt. Experter tror att han snart kommer att vara tillbaka på vinnarspåret, men först blir det alltså bröllopsfest. Publiken på Stadion fick se en mänsklig sida av Duplantis, och många hoppas att han snart tar revansch.

Hela stavhoppsvärlden väntar nu på hans nästa framträdande, där han sannolikt återigen kommer att jaga rekordhöjder





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Armand Duplantis Stavhopp Stockholms Stadion Diamond League Världsrekord

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