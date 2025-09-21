Armand ”Mondo” Duplantis hyllas av World Athletics för sin roll i friidrotts-VM i Tokyo. Mästerskapet genererar rekordintäkter och publiken dras till stjärnan.

En avgörande faktor bakom den exceptionella framgången stavas Armand ”Mondo” Duplantis. Enligt World Athletics ordförande Sebastian Coe är han en gigantisk profil inom friidrotten. Coe uttrycker sin beundran och framhäver Duplantis inflytande och betydelse för sporten i en intervju med SVT Sport. Friidrotts-VM i Tokyo närmar sig sitt slut, men redan nu står det klart att mästerskapet genererat rekordintäkter, vilket Coe betonar.

Han beskriver mästerskapet som fantastiskt, med 600 000 sålda biljetter och prestationer som kommer att etsas fast i minnet för all framtid. Den oerhörda efterfrågan på biljetter och det entusiastiska mottagandet av publiken vittnar om friidrottens växande popularitet och förmågan att fängsla en global publik. Diskussioner om kommande tävlingar som The Enhanced Games, där dopning tillåts, har dock kastat en skugga över mästerskapet, vilket Coe indirekt kommenterar genom att fokusera på de positiva aspekterna och de atleter som bidragit till succén. Coe betonar att Duplantis spelat en avgörande roll för framgången, och han lyfter fram att publiken stannade kvar i över en timme enbart för att se honom tävla. Denna händelse illustrerar Duplantis enorma popularitet och hans förmåga att locka nya fans till friidrotten. Coe menar att Duplantis har en unik förmåga att engagera publiken och skapa en stark koppling mellan sporten och dess åskådare. Genom att lyfta fram de minnesvärda prestationerna och de positiva aspekterna av mästerskapet, undviker Coe att fokusera på de kontroversiella frågorna och betonar istället den glädje och entusiasm som friidrotten kan erbjuda. Samtidigt erkänner han indirekt de utmaningar som sporten står inför, såsom dopningsfrågan, men väljer att fokusera på det positiva och lyfta fram de atleter som bidrar till sportens utveckling och popularitet. World Athletics ordföranden fortsätter med att belysa betydelsen av saklighet och opartiskhet inom sportjournalistiken. SVT:s nyheter, enligt Coe, skall sträva efter att presentera sanna och relevanta fakta. Han erkänner att det i akuta nyhetslägen kan vara svårt att verifiera all information, men att det är viktigt att tydligt redogöra för vad man vet och inte vet. Detta understryker vikten av transparens och trovärdighet i nyhetsrapporteringen, särskilt när det gäller komplexa och känsliga ämnen som friidrottens utveckling och de utmaningar sporten står inför. Genom att fokusera på både de positiva aspekterna och de utmaningar som sporten möter, strävar Coe efter att skapa en balanserad och informativ bild av friidrotten





