Dynasafe stärker global säkerhet med EKN:s stöd

Karlskogaföretaget Dynasafe, världsledande inom demilitarisering av ammunition, expanderar sin globala verksamhet tack vare EKN:s motgarantier som möjliggör större affärer och stärker likviditeten.

Militära konflikter lämnar outplånliga spår i de drabbade områdena. Kvarliggande minor och annan explosiv ammunition utgör en överhängande fara för både människor och miljön, långt efter att striderna har ebbat ut.

Karlskogaföretaget Dynasafe har etablerat sig som en global ledare inom demilitarisering och skyddslösningar mot explosioner. Företaget erbjuder innovativa system för återvinning, demontering och destruktion av ammunition, vilket bidrar till att rena områden från farliga rester.

'Vi är den enda leverantören i världen som kan erbjuda en komplett helhetslösning för hantering och destruktion av explosiva föremål. Våra säkerhetslösningar är utformade för att skydda människor och miljöer, och därmed göra världen till en säkrare plats', betonar vd Charles Diggs.

Bland Dynasafes kunder återfinns försvarsministerier, brottsbekämpande myndigheter, flygplatser och säkerhetsföretag över hela klotet. För att kunna tillhandahålla skräddarsydda lösningar, inklusive platsbyggd och specialtillverkad utrustning, kräver Dynasafe ofta förskottsbetalningar vid större affärer. Kunderna å sin sida efterfrågar en kontraktsgaranti från entreprenörens bank innan de genomför en förskottsbetalning. Här spelar EKN, Exportkreditnämnden, en avgörande roll. Genom att tillhandahålla en motgaranti kan banken frigöra delar av förskottet till Dynasafe.

'Detta frigör värdefullt kreditutrymme och stärker vår likviditet. Samarbetet med EKN och banken möjliggör för oss att anta större uppdrag som kräver betydande investeringar för att möta kundernas behov i omfattande projekt', förklarar Charles Diggs.

'Banker och andra garantigivare kan dela riskerna med EKN genom en motgaranti. EKN:s motgaranti täcker en betydande del av bankens regressrisk gentemot säljaren, ifall köparen exempelvis skulle kräva tillbaka sitt förskott. Vår motgaranti täcker 75 procent av bankens risk, vilket gör att de kan släppa på förskottspengarna.'

Charles Diggs konstaterar att efterfrågan på Dynasafes lösningar ökar stadigt, både från militära och civila aktörer. I takt med att affärerna växer, ökar också behovet av exportstöd. 'Det täta samarbetet mellan EKN och banken ger oss tillgång till det kapital som är nödvändigt för att finansiera vår verksamhet och för att kunna ta oss an allt större affärer', säger han.

Att företaget har sitt ursprung i Karlskoga är ingen tillfällighet. Staden har en lång historia inom vapenteknik, där den första kanonen av stål tillverkades redan på 1870-talet. Trots att Dynasafe idag ägs av amerikanska intressen, finns det inga planer på att lämna Karlskoga. Staden med sina cirka 30 000 invånare är ett nav för en stor del av den svenska försvarsindustrin.

'Svensk kvalitet är ett erkänt begrepp globalt. Arbetsmarknaden i Karlskoga kännetecknas av en högkvalificerad kompetens, och vi har ett välutvecklat nätverk av leverantörer och partners. Vi har varit verksamma här i 33 år och vi har för avsikt att fortsätta vår verksamhet här', försäkrar Charles Diggs.

EKN, Exportkreditnämnden, har i uppdrag av regeringen att aktivt främja svensk export och att stödja svenska företags internationalisering. Detta uppnås genom att försäkra betalningar och dela risker med exporterande företag, deras underleverantörer och banker. Verksamheten finansieras genom premier som betalas av försäkringstagarna





