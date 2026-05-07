Dyr kollektivtrafik i Vellinge: Ett hinder för unga och miljön

En kritisk analys av Skånetrafikens höga biljettpriser och bristande punktlighet ur ett elevperspektiv i Vellinge kommun.

I Vellinge kommun, där tolv grundskolor utgör basen för barnens utbildning, är bussen för många elever den enda realistiska vägen till kunskap. Men för dessa unga resenärer har vägen till skolan blivit allt dyrare och mer problematisk.

En enkel biljett från Höllviken centrum till Falsterbo Pastoratsvägen kostar för närvarande 19,20 kronor för ett barn. När man räknar på detta över en hel månad landar kostnaden på cirka 400 kronor, vilket innebär en årlig utgift på hela 4800 kronor. Detta är en betydande summa pengar för en ungdom, särskilt när man ser till att priserna systematiskt har höjts av de styrande politikerna under de senaste fem åren.

Det som gör situationen extra provocerande är den ekonomiska verkligheten bakom kulisserna hos Skånetrafiken. Under den senaste femårsperioden har bolaget uppvisat ett överskott på hela 1,8 miljarder kronor, och för år 2025 rapporteras en rekordvinst på 803 miljoner kronor. Det är svårt att förstå varför biljettpriserna fortsätter att stiga när vinsterna når sådana här nivåer, särskilt när det rör sig om barn och ungdomar som är helt beroende av tjänsten för att utöva sin rätt till utbildning.

I Sverige talar vi ofta om att skolan ska vara gratis och tillgänglig för alla, men i praktiken innebär dessa resekostnader en dold avgift som drabbar familjerna hårt. Utöver de ekonomiska aspekterna finns det en djupgående frustration kring kollektivtrafikens tillförlitlighet. Det är en sak att betala höga priser om tjänsten är oklanderlig, men verkligheten ser annorlunda ut. Förseningar har blivit regel snarare än undantag.

Visst kan man ha förståelse för extrema väderförhållanden som kraftiga snöfall eller oväntade trafikolyckor, men de problem som uppstår i vardagen är svårare att acceptera. Genom Skånetrafikens egen app kan resenärerna följa bussarnas position i realtid, och det är här den verkliga frustrationen uppstår. Det är inte ovanligt att se hur bussarna står stilla på sina viloplatser långt efter att den schemalagda avgångstiden har passerat.

Att betala dyrt för en tjänst som inte levereras i tid skapar en känsla av maktlöshet och irritation hos eleverna. När bussen inte kommer i tid påverkar det inte bara morgonstämningen, utan det leder till sena ankomster till lektioner och en allmän stress som inte bör vara en del av skolvardagen. När dessa problem lyfts fram möts man ofta av det förenklade förslaget att föräldrarna helt enkelt kan köra sina barn till skolan.

Detta argument är inte bara tondövt utan också djupt problematiskt. För det första jobbar de flesta föräldrar under dagtid och kvällstid, vilket gör det omöjligt att agera personliga chaufförer. För det andra skapar ett sådant beroende en ojämlikhet mellan elever. Barn vars föräldrar har möjlighet att köra får en fördel, medan andra lämnas i stickan med ett dyrt och opålitligt bussystem.

Att tvingas förlita sig på föräldrarna motverkar också den viktiga processen av att växa upp och bli självständig. Att lära sig navigera i kollektivtrafiken, hantera tidtabeller och ta ansvar för sin egen resa är fundamentala delar av att mogna och förstå hur ett samhälle fungerar. När priset blir ett hinder för denna utveckling förlorar vi en viktig pedagogisk möjlighet. Slutligen måste vi se till den större bilden och miljöaspekten.

Vi lever i en tid av klimatkris där varje insats för att minska koldioxidutsläppen räknas. När bussbiljetterna blir orimligt dyra tvingas fler familjer att välja bilen som transportmedel. Detta leder till en ond cirkel av ökad trafikstockning runt skolorna, försämrad luftkvalitet och högre utsläpp. Om priserna istället sänktes, särskilt för ungdomar, skulle det uppmuntra fler att välja det miljövänliga alternativet.

Det handlar inte bara om att lösa ett problem här och nu, utan om att bygga långsiktiga vanor. Om vi vill ha en framtida generation som värderar kollektivtrafik och hållbarhet måste vi göra det ekonomiskt och praktiskt möjligt för dem att välja det redan idag. Det är hög tid att politikerna och Skånetrafiken ser över sina prioriteringar och inser att investeringar i ungdomars rörlighet är en investering i både miljön och framtidens medborgare





