E. Jean Carroll utreds för mened efter anklagelser mot Trump

Den amerikanska journalisten E. Jean Carroll, som tidigare anklagat Donald Trump för sexuella övergrepp, utreds nu av justitiedepartementet för mened. Utredningen gäller uppgifter om extern finansiering av hennes stämningar.

Det amerikanska justitiedepartementet har inlett en utredning mot journalisten E. Jean Carroll misstänkt för mened. Misstankarna härrör från hennes två civilrättsliga stämningar mot president Donald Trump .

Under ett förhör uppgav Carroll att hon inte fått någon extern finansiering för sina stämningar. Det har dock framkommit att miljardären Reid Hoffman via en ideell organisation täckt delar av hennes juridiska kostnader. Om Carroll fälls för mened kan det få allvarliga konsekvenser för hennes trovärdighet och rättsprocessen mot Trump. Carroll har vid upprepade tillfällen anklagat Trump för att ha utsatt henne för sexuella övergrepp i ett varuhus i New York under 1990-talet.

Trump har konsekvent förnekat anklagelserna och menat att Carrolls syfte var att öka försäljningen av sin bok. 2019 stämde Carroll Trump för förtal efter att han offentligt avfärdat hennes anklagelser. Stämningen har gått fram och tillbaka i domstolarna, och en jury har tilldömt Carroll skadestånd på över 50 miljoner kronor. Trump överklagade domen till högsta domstolen. Utredningen mot Carroll ses som en del av Trumps strävan att vedergälla mot sina politiska motståndare.

Enligt uppgifter från CNN var presidenten missnöjd med att den tidigare justitieministern Pam Bondi inte väckte fler åtal mot hans fiender. Bondi ersattes nyligen av Trumps tidigare personliga advokat Todd Blanche. USA:s högsta domstol har ännu inte tagit ställning i fallet, och Carroll är fortfarande indragen i flera rättsliga tvister med presidenten. Rättsexperter menar att menedsutredningen kan försvåra Carrolls möjligheter att driva sina stämningar mot Trump.

Samtidigt påpekar kritiker att utredningen kan vara politiskt motiverad, särskilt mot bakgrund av Trumps tidigare uttalanden om att han vill straffa sina fiender. Carrolls advokater har avböjt att kommentera utredningen. Det återstår att se om åtal väcks och hur detta påverkar det högprofilerade fallet som har gett upphov till en bredare debatt om sexuella övergrepp och juridisk vedergällning i USA. Medierapporteringen kring utredningen har varit intensiv, och flera ledande nyhetskanaler har följt utvecklingen noga.

Oavsett utgången har fallet redan satt ljuset på rättssystemets sårbarhet för politiska påtryckningar. Samtidigt fortsätter Carroll att kämpa för upprättelse, medan Trump använder sina juridiska resurser för att försvara sig. De kommande veckorna kan bli avgörande för båda parter





