Ebba Busch föreslår omfattande användning av flaskhalsintäkter för att stärka svensk kärnkraft

Energiminister Ebba Busch vill använda de miljarder kronor som samlats i form av flaskhalsintäkter hos Svenska Kraftnät för att finansiera utbyggnaden av baskraft, främst kärnkraft, i södra Sverige.

Energiminister Ebba Busch har i ett uttalande till Sydsvenskan lagt fram ett förslag som kan komma att få stor betydelse för den svenska energiförsörjningen och den ekonomiska strukturen kring elmarknaden.

Det handlar om de så kallade flaskhalsintäkterna som har samlats på hög hos Svenska Kraftnät. Vid årsskiftet uppgick dessa medel till hela 85 000 miljoner kronor, en summa som är så pass omfattande att den skulle kunna spela en avgörande roll i finansieringen av ny baskraft i Sverige. Busch driver nu tesen att dessa medel bör användas för att medfinansiera utbyggnaden av kärnkraften, vilket hon ser som nödvändigt för att säkra en stabil och prisvärd elförsörjning för framtiden.

För att förstå problematiken måste man titta på hur flaskhalsintäkterna uppstod från början. Tanken var att dessa intäkter skulle generera ett mer effektivt elsystem genom att skapa ekonomiska incitament för att bygga ut produktionskapaciteten i de elområden där behovet var som störst. I praktiken har detta dock inte skett i den omfattning som krävts. Den nuvarande regeringen menar att det nu är hög tid att ta tag i frågan för att korrigera den snedvridna prissättningen inom landets gränser.

Genom att aktivt använda dessa medel för att bygga ut nödvändig produktionskapacitet kan man minska beroendet av elöverföringar från norr till söder och därmed skapa ett mer robust system. Särskilt fokus ligger på elområde fyra, där priserna ofta är betydligt högre än i resten av landet. Detta beror till stor del på att Sverige exporterar stora mängder el till grannländerna, vilket direkt påverkar prissättningen i södra Sverige.

Om priserna istället skulle baseras på en relation till de övriga tre svenska elområdena skulle prisnivån sannolikt vara betydligt lägre. Det framstår därför som rimligt att den ekonomiska skillnaden mellan det pris som erhålls vid export och ett normalt svenskt elpris återinvesteras i utbyggnaden av baskraft i Sydsverige. Detta kan ses som en form av rättviseprincip där de importerande länderna, som saknar tillräcklig egen kapacitet, indirekt bidrar till att bygga ut den sydsvenska energiproduktionen.

Detta resonemang speglar den situation som invånarna och företagen i elområde fyra redan befinner sig i, då de tvingas betala flaskhalspriser för den elproduktion som transporteras från andra delar av landet. Att använda exportintäkterna som en källa för utbyggnad av baskraft blir därför ett logiskt steg för att balansera systemet.

Eftersom det i södra Sverige saknas förutsättningar att bygga ut vattenkraften på grund av geografiska och miljömässiga faktorer, blir kärnkraften det enda rimliga alternativet för att tillföra den stabila effekt som krävs för att hålla priserna nere och driftsäkerheten uppe. För att detta ska kunna genomföras krävs dock förändringar i det övergripande regelverket.

Ebba Busch anser att det är fullt legitimt att den svenska regeringen utövar påtryckningar mot EU och Bryssel för att ändra de nuvarande reglerna så att medlen kan användas enligt regeringens vision. Det handlar om en strategisk omställning där målet är att Sverige ska vara självförsörjande på stabil energi och inte vara utlämnat till marknadssvängningar i Europa.

Genom att omvandla passiva kapitalreserver i Svenska Kraftnät till faktiska kraftverk kan Sverige skapa en långsiktig trygghet för både industrin och privatpersoner, vilket i förlängningen stärker landets konkurrenskraft och ekonomiska stabilitet





