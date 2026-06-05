Ebba Buschs skämt om fontänen - samtidigt lanseras ny kryptoplattform i Sverige

Energiminister Ebba Busch skämtade om en algbevuxen fontän på departementets innergård, medan Coinmotion lanserar sin kryptoplattform i Sverige med fokus på enkel onboarding och långsiktigt sparande.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) fick en oväntad syn när hon besökte departementets innergård. Där stod en avstängd fontän täckt av alger, vilket fick henne att skämtsamt kommentera: 'Fattas bara att vi döper den till Gulf of Busch.

' Kommentaren fångades av en fotograf och spreds snabbt i sociala medier. Men samtidigt som politiken pågår för fullt, sker en annan revolution inom finansvärlden. Coinmotion, en finsk kryptoplattform som grundades redan 2012, har nu tagit steget in på den svenska marknaden. Med över 170 000 användare internationellt satsar företaget på att göra kryptohandel enklare och mer tillgänglig för svenska sparare.

Christer Ekman, talesperson för Coinmotion, förklarar att målet är att sänka tröskeln för nya investerare: 'Sverige har en stark sparandekultur, men många har fortfarande varit tveksamma till krypto. Samtidigt visar de senaste mätningarna att Sverige har högst kryptoadoption i Norden.

' Plattformen fokuserar på långsiktigt sparande snarare än aktiv trading, vilket skiljer den från många globala handelsplatser. Bitcoin-kursen har haft en turbulent resa, med en nedgång i höstas följd av en stark återhämtning under våren. I USA drivs utvecklingen främst av institutionella aktörer, men Coinmotion vill se fler privatpersoner inkludera krypto i sitt bredare sparande.

Martin Olsson-Prescott, Growth & Partner Manager på Coinmotion, ser ett växande intresse från företagshåll: 'Företag vill förstå hur bitcoin kan användas som ett strategiskt komplement på balansräkningen, särskilt i en tid präglad av inflation, geopolitisk osäkerhet och ökat fokus på alternativa tillgångar.

' För att krypto ska nå bredare grupper krävs enligt Ekman trygghet, säkerhet och reglering: 'Många har en felaktig bild av krypto och vi vill höja kunskapsnivån. Det handlar heller inte bara om bitcoin - stablecoins och Real World Assets gör det möjligt att tokenisera tillgångar som aktier, guld och olja. Utvecklingen inom AI går också rasande snabbt och krypto är en perfekt plattform för agentic commerce.

' Olsson-Prescott avslutar med att betona att detta bara är början: 'Bitcoin har funnits i över 15 år, men på många sätt är det här bara början. Med reglering och institutioner som kliver in förändras nu hela finansmarknaden.





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