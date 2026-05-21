Ebola outbreak in Congo-Kinshasa and Uganda takes longer to detect than previous outbreaks

The Ebola outbreak in Congo-Kinshasa and Uganda is growing, but it's difficult to determine how quickly the spread compares to previous outbreaks due to lagging surveillance. Previous outbreaks of this variant have been detected in isolated areas and contained, but now it has spread over trade routes to several regions. Rwanda, where the correspondent is located, has the highest alert level, as it borders regions with confirmed cases. However, Rwanda is a densely populated country, and there is uncertainty about existing cases.

"Varför tog det här ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda längre tid att upptäcka än tidigare utbrott? " SVT:s Afrikakorrespondent Johan Ripås svarar. Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda fortsätter växa.

Men hur snabbt smittspridningen går jämfört med tidigare utbrott är svårt att veta, eftersom man ligger så långt efter med smittspårningen. Tidigare utbrott av den här ebolavarianten har upptäckts i isolerade områden och gått att stävja, men nu har det spridits över handelsleder till flera regioner. I Rwanda, där SVT:s Afrikakorrespondent Johan Ripås befinner sig, har man högsta beredskap. Landet gränsar till regioner med bekräftade fall.

Samtidigt är Rwanda ett tätbefolkat land, och man vet inte om det redan finns fall, säger Johan Ripås i – Man screenar ju allt man kan men man ska komma ihåg att det är extremt många som rör sig mellan de här länderna, så det är väldigt svårt att fånga allting. Varianten av ebolavirus som sprids nu, Bundibugyo-varianten, är ovanligare än Zaire-varianten, som legat bakom flera tidigare utbrott. Och till skillnad från Zaire saknas vaccin.

– De har tappat ett jätteviktigt verktyg. Där man har konstaterade fall brukar man gå man ut och ringvaccinera och isolerar. Det finns inte heller några perfekt uttänkta behandlingsmodeller mot den här varianten, säger Johan Ripås. – Man har händerna lite mer bakbundna.

Man måste gå ut och försöka isolera, sätta upp alla de här centren vilket man håller på med, men det är betydligt svårare när det inte finns ett botemedel förstås. Utrikesdepartementet avråder sedan tidigare från icke nödvändiga resor till Kongo-Kinshasa.

Johan Ripås tycker att man ska tänka igenom både en och två gånger om man måste åka till den här regionen, samtidigt som risken beror helt på var man befinner sig – i vissa städer i området är allt precis som vanligt. – Ebola sprids ju inte som covid, men utbrottet kommer ju förändras, man kommer höra mer och mer fall från olika ställen på grund av att man först nu är ute och testar för den här varianten





