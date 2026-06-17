Ebolaepidemin i Kongo-Kinshasa kan pågå i ett år, varnar Röda Korset

Röda Korset varnar för att ebolaepidemin i Kongo-Kinshasa kan ta upp till ett år att få under kontroll. Sedan 15 maj har 808 fall och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. IFRC:s operativa chef i Bunia, Bruno Michon, uttrycker oro för en förvärrad kris. Utbrottet har spridits till Uganda med 19 fall och två dödsfall. Konflikter, massförflyttningar och ett svagt sjukvårdssystem försvårar bekämpningen, och det saknas godkända vaccin för virusstammen. G7-länderna efterlyser en samordnad internationell insats. Samtidigt sker andra händelser: två döda i flygkrasch nära Moskva, tågtrafiken över Öresund återupptes efter stopp, Fed behåller räntan, skådespelerskan Daveigh Chase död, och en explosion i Bjuv visade sig vara en smällare.

Ebola epidemin i Kongo-Kinshasa utvecklas till en alltmer allvarlig folkhälsohotbild som kan pågå i upp till ett år, enligt varningar från Röda Korset och andra hjälporganisationer.

Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen (WHO). Internationella Röda Korset och Röda Halvmånefederationen (IFRC) varnar för en förvärrad kris i Kongo-Kinshasa, där den operativa chefen i Bunia, Bruno Michon, uttrycker oro: Vi är rädda att detta kan pågå i ett år innan epidemin är över.

G7-länderna har efterlyst en samordnad internationell insats för att stoppa smittan, medan Läkare utan gränser och Oxfam också varnar för den oklara omfattningen av utbrottet. Detta är särskilt bekymmersamt eftersom epidemin redan har spridits över gränserna till Uganda, där 19 fall och två dödsfall har rapporterats. Faktorerna som försvårar bekämpningen är många: pågående konflikter,-massförflyttningar och ett svagt sjukvårdssystem i regionen.

Ett ytterligare stort hinder är att det inte finns några godkända vaccin för den specifika virusstammen som orsakar detta utbrott vilket skapar betydande utmaningar för sjukvårdspersonal och epidemikontroll. Utöver den akuta hälso- och sjukvårdskrisen har andra dramatiska händelser inträffat under senare dagar. I Moskva omkom två personer när ett enmotorigt flygplan störtat på en flygplats i närheten av staden. Enligt den ryska statliga nyhetsbyrån Tass fattade flygplanet eld i samband med kraschen, och orsaken är under utredning.

Mellan Sverige och Danmark har tågtrafiken över Öresund återuppts efter ett långvarigt stopp som orsakades av en nedriven kontaktledning. Även om trafiken nu är igång måste resenärer fortfarande räkna med förseningar och inställda avgångar medan systemet successivt återgår till normalläge. I samband med stoppet uppstod kaos vid Kastrup där hundratals personer väntade på ersättningsbussar. I Sverige inträffade också en trafikolycka norr om Falun där två bilar krockat, med oklart skadeläge.

Samtidigt meddelade Federal Reserve (Fed) att den amerikanska sty-räntan behålls i intervallet 3,50-3,75 procent trots pågående krav från president Donald Trump om sänkningar. Detta var Fed:s första möte under ledning av ny centralbankschef Kevin Warsh som ersatte Jerome Powell. Trump har flera gånger krävt räntesänkningar men Powell höll fast vid centralbankens självständighet.

Ytterligare nyheter: den amerikanska skådespelerskan Daveigh Chase, känd för rollen som Lilo i Lilo & Stitch och som Samara Morgan i The Ring, avled i 35-års ålder efter hjärnhinneinflammation. I Bjuv, Sverige, exploderade en smällare inomhus vilket larmade polis och räddningstjänst, men inga skador rapporterades





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