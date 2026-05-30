Ebolautbrott i Kongo-Kinshasa: WHO sänder chef till epicentrum, EU trappar bistånd

En ny ebolautbrott i östra Kongo-Kinshasa har lett till över 200 dödsfall. WHO-chef Tedros besöker området medan EU skickar utrustning och experter. Afrikaunionen hoppas på vaccin innan årsskiftet.

Den 15 maj konstaterade WHO ett nytt utbrott av ebola i Kongo-Kinshasa , vilket väckte oro över att smittan spritts i flera veckor utan att upptäckas.

Den aktuella varianten saknar etablerade behandlingsmetoder vilket förvärrar läget. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus anlände till Bunia i östra Kongo, epicentrum för utbrottet, där han planerade att besöka behandlingscenter och träffa lokala myndigheter, vårdpersonal och drabbade familjer. Han betonade att landets erfarenhet av tidigare ebolautbrott ger hopp om att få situationen under kontroll, samtidigt som han erkände den allvarliga naturen av krisen. Flera afrikanska länder, inklusive Uganda, har infört skärpta gränskontroller för att hindra spridning.

Trots detta har USA diskuterat möjligheten till en isolationsanläggning i Kenya för amerikanska medborgare som exponerats, ett förslag som har kritiserats för att underminera Kenyas självbestämmande och skapa ytterligare risker för befolkningen. WHO har hittills registrerat tio bekräftade dödsfall och över 200 misstänkta fall sedan utbrottet upptäcktes i mitten av maj. Afrikanska unionen (AU) meddelade att ett vaccin mot den specifika ebolavirusvarianten bundibugyo möjligen kan vara klart före årets slut, med flera kandidater under utvärdering.

EU har skickat omfattande sjukvårdsutrustning till regionen, inklusive skyddsmaterial, Läkemedel och hygienförnödenheter, för att stödja vårdpersonal och patienter. Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har också särskickat experter för att bistå med samordning, operativ planering och flygsäkerhetsprotokoll. I Uganda har regeringen tillfälligt stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa efter att flera vårdarbetare exponerats. En 28-årig kvinna från Uganda isolerades i Indien efter ebolamisstanke, men testresultatet visade sig vara negativt.

Utbrottet har också utlöst rädsla, desinformation och attacker mot hjälparbetare enligt Röda Korset, som uppmanar till förstärkt informationskampanj för att bygga förtroende





