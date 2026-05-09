EBU kräver nedtagning av reklamfilm med uppmaning att rösta på Israel i Eurovision

Under fredagen spreds en reklamfilm på tolv olika språk där Israels artist Noam Bettan uppmanade tittarna att rösta på hans låt tio gånger, vilket ledde till krav på nedtagning från arrangören EBU. Wien i nästa vecka är omstridd på grund av landets krigföring i Gaza, vilket har lett till bojkott av tävlingen av fem länder. En annan kritik mot landet i Eurovision-sammanhang har varit de omfattande marknadsföringskampanjerna för röster i samband med tävlingen.

Wien i nästa vecka är omstridd på grund av landets krigföring i Gaza, vilket har lett till bojkott av tävlingen av fem länder. En annan kritik mot landet i Eurovision-sammanhang har varit de omfattande marknadsföringskampanjerna för röster i samband med tävlingen. Dessa marknadsföringskampanjer har varit sanktionerade från regeringshåll och Israel har anklagats för att på det sättet manipulera tittarnas röster. Sedan i fjol har EBU infört strängare regelverk mot utomstående marknadsföring för att stävja oproportionerliga kampanjer i samband med Eurovision.

Den aktuella reklamfilmen är dock bekostad av public service-bolaget KAN och bryter formellt inte mot reglerna. Även om det var en begränsad händelse och inte bekostat av utomstående part bad vi om att den omedelbart skulle tas ned, skriver EBU i ett meddelande till deltagande länders tv-bolag. Även om det är tillåtet att be folk att rösta på dem, är det inte acceptabelt att be om flera röster





