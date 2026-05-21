Ecryptravel- betala bara 419 kr/månad, tidigare ordinarie pris 599 kr/månad

Ett kryssord för Tobias Karlsson.

Tobias Karlsson bor på Ekerö och arbetar som marknadschef i centrala Stockholm. Dagarna fylls av möten, projekt och ett högt tempo – samtidigt som han ofta hjälper sin fru som driver två yogastudios vid sidan av. Han satt i bilkö mot Ekerö och tittade på alla som gled förbi på cykel. Till slut tänkte han: varför är inte jag en av dem? säger han.

I dag pendlar Tobias Karlsson 2,5 mil enkel väg mellan Ekerö och Östermalm på en kompakt elcykel. Resan tar omkring en timme – ungefär lika lång tid som med bil. Ibland kortare. Tobias har arbetat som marknadschef i över 20 år och haft ledande roller på flera välkända svenska varumärken.

Arbetsdagarna består ofta av möten med reklambyråer, PR-team och externa partners runt om i Stockholm. Med ett högt tempo både på jobbet och privat har effektivitet blivit avgörande för att få vardagen att fungera. – Jag försöker optimera mina dagar och det är inte alltid lätt att få in träning i ett fullspäckat schema.

Om jag kan få två timmars rörelse om dagen utan att behöva boka in ett träningspass blir det lite av en jackpot, säger han och beskriver elcykeln som ett sätt att kombinera transport, rörelse och återhämtning. Han upplever att han både fått mer ork och bättre fysik sedan i höstas. Han har gått ner i vikt, blivit starkare och fått mer energi generellt. – Många tänker att elcykel är fusk, men jag tycker snarare att det är tvärtom.

Elassistansen sänker tröskeln att börja och är sedan anledningen till att man faktiskt använder cykeln konsekvent. Man kan välja tempo själv och hitta precis rätt ansträngningsnivå beroende på dag och energi. Tobias försöker cykla året runt och berättar att vintern fungerar bättre än många tror. När köerna tätnas kring Bromma och Tranebergsbron fortsätter cykelbanan framåt – Stockholm har blivit väldigt bra på att underhålla cykelbanorna.

Många sträckor är saltade från dörr till dörr, vilket gör stor skillnad. När man väl börjat cykla känner man sig lite som en vinnare när man passerar alla köer. Det enda utmanande är egentligen kylan om händerna. Förra veckan ösregnade det och då tog han faktiskt bilen.

Det tog en timme och tjugo minuter enkel väg och han tittade på cyklisterna som trotsat regnet den dagen och kände sig som en loser. Han hade sparat nästan en halvtimme på att cykla i stället. Hemma på Ekerö används cykeln av fler än bara Tobias själv. Familjens tonårsson lånar den gärna till skolan, träningar och kompisar.

– Det fina med den kompakta modellen är att den fungerar för flera i familjen. Den är lättare att parkera och enkel att anpassa även om man är olika lång. Min yngsta son lånar den så fort han får chansen – jag tror det handlar om att fatta grejen med elcykel och det har både han och jag gjort.





