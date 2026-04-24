Edvin Ryding och Lykke Li hyllades på Elle-galan

Skådespelaren Edvin Ryding och artisten Lykke Li mottog priser för sin stil och sitt inflytande under Elle-galan. Edvin Ryding hyllades för att utmana normer med sin stil, medan Lykke Li beskrevs som en unik popikon.

Edvin Ryding och Lykke Li hyllades stort under Elle-galan och mottog prestigefyllda priser för sin stil och sitt inflytande. Edvin Ryding , känd för sin roll i Netflix-succén Young Royals , tog emot priset av sin kollega Omar Rudberg.

I sitt tacktal avslöjade Ryding att han tidigare känt en viss avundsjuka mot Rudberg som redan hade mottagit samma utmärkelse. Juryns motivering beskrev Ryding som en modig, kreativ och omtyckt stjärna som med stil som verktyg utmanar rådande normer. Han hyllades för sin förmåga att tänja på gränser, både på röda mattan och i sina skådespelarroller, med en inspirerande självklarhet.

Juryn framhöll även Rydings användning av mode som ett sätt att berätta historier och skapa nya karaktärer, något han ständigt demonstrerar med spännande och nyskapande exempel. Hans stil är inte bara ett yttre uttryck utan en integrerad del av hans konstnärliga process. Lykke Li, den internationellt erkända artisten, mottog också ett pris under galan. Hon uttryckte sin glädje över att motta priset igen, efter att ha fått det för 17 år sedan.

Juryn beskrev Lykke Li som en uttrycksfull och oförutsägbar popikon som skapar sina egna unika världar genom både sin musik och sin stil. Motiveringen fortsatte med att beskriva hennes signatur som unik, självsäker och attitydstark, med en stark scenpersonlighet och passion. Hennes förkärlek för vintage och hennes förmåga att förvandla streetmode till konst framhölls som särskilt imponerande. Juryn betonade att hennes estetik förstärker musiken och vidgar perspektiv, vilket gör henne till en verkligt otrolig artist.

Lykke Lis inflytande sträcker sig långt bortom musikvärlden och hon är en inspirationskälla för många inom mode och konst. Elle-galan är en årlig tillställning som hyllar de mest stilfulla och inflytelserika personerna inom mode, musik och underhållning. Priserna delas ut baserat på en bedömning av juryn, som tar hänsyn till personernas stil, kreativitet och inflytande. Att Edvin Ryding och Lykke Li mottog priser under årets gala understryker deras betydelse som förebilder och trendsetters.

Båda har visat en förmåga att uttrycka sig genom sin stil och att utmana konventioner, vilket har gjort dem till populära och respekterade figurer i sina respektive branscher.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Met-galan, räntesänkning och bättre underkläder för kvinnliga soldaterNyheter om Met-galan med Jeff Bezos som sponsor, SEB:s sänkning av bolåneräntan och Försvarsmaktens satsning på bättre underkläder för kvinnliga soldater.

Read more »

Glamour och modeelit på För-galan 2026 – Se bilderna från röda mattan!För 28:e året i rad samlades Sveriges modeelit på Grand Hôtel i Stockholm för För-galan 2026. Expressens stildiggare utser kvällens bäst klädda och mest minnesvärda outfits.

Read more »

Edvin Ryding om priset, 'Hunger Games' och kärlekenEdvin Ryding firar sitt nya pris, berättar om inspelningen av 'Hunger Games' och hur han får relationen att fungera trots ett hektiskt schema.

Read more »

Edvin Ryding utsedd till årets bäst klädda man på EllegalanSkådespelaren Edvin Ryding har vunnit priset för årets bäst klädda man på Ellegalan. Han berättar om sitt 'modeuppvaknande' och hur han ser på mode som ett sätt att uttrycka sig.

Read more »