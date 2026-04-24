Edvin Ryding om priset, 'Hunger Games' och kärleken

Edvin Ryding firar sitt nya pris, berättar om inspelningen av 'Hunger Games' och hur han får relationen att fungera trots ett hektiskt schema.

Edvin Ryding , den hyllade skådespelare n, uttrycker sin stora glädje över det nyligen mottagna priset. Han beskriver känslan som överväldigande och ser fram emot att fira med sina närmaste vänner och familj som deltar i galan.

Planerna inkluderar en efterfest på Soho House, och även om han inte är säker på om han kommer att dyka upp, är möjligheten definitivt på agendan. Ryding betonar att priset i hög grad är ett erkännande av hans stylist, Paul Edwards, vars kreativa vision och förmåga att berätta historier genom stylingar har varit avgörande för hans framgång.

Han förklarar att Edwards stylingar ofta speglar hans egen personliga stil, med fokus på silhuetten – en kombination av tight passform upptill och oversized nedtill, ibland kompletterat med en åtsittande väst över en skjorta. Ryding nämner specifikt en kostym från Séfr, som han bar på Kristallengalan 2022, som sitt dyraste plagg. Han minns att han delade den kvällen med Omar Rudberg.

Rydings genombrott kom med rollen i Netflix-serien ”Young Royals”, och han fortsatte att imponera med sin prestation i skräckthrillern ”28 years later”. Nu står han inför sin hittills största utmaning och möjlighet: rollen som Vitus i ”The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, som får premiär den 20 november. Han beskriver produktionen som den största han någonsin varit involverad i, men också som en otroligt kärleksfull och positiv upplevelse.

Ryding erkänner att det var lite skrämmande att arbeta med skådespelare han har beundrat under så lång tid, och nämner Glenn Close och Kieran Culkin som exempel. Inspelningarna i Berlin sträckte sig över två månader, och han berättar om hur de utnyttjade ledig tid till att lära känna varandra bättre. De tillbringade tid tillsammans med sina partners, och hyrde till och med ett Airbnb i norra Tyskland för att komma bort från stadens puls.

Han beskriver tiden som supertrevlig och betonar att de fortfarande håller kontakten, trots att hans partner bor i New York. Trots ett hektiskt schema som skådespelare, prioriterar Ryding att vårda sina relationer. Han förklarar att det kan vara svårt att hitta tid när jobbet kräver mycket resor och engagemang, men att de är bra på att göra tid för varandra. Han uttrycker en känsla av tacksamhet och lycka över att ha en stark och stödjande relation.

Ryding reflekterar över hur karriären påverkar hans personliga liv och hur viktigt det är att hitta en balans. Han ser fram emot framtiden med spänning och är tacksam för de möjligheter han har fått. Han betonar vikten av att omge sig med människor han älskar och som stöttar honom i hans strävanden. Han ser fram emot att fortsätta utvecklas som skådespelare och att ta sig an nya utmaningar, samtidigt som han värnar om sina personliga relationer och sitt välbefinnande.

Han avslutar med att säga att han ser fram emot att fortsätta sin resa och att dela sina erfarenheter med världen





