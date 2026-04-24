Edvin Ryding utsedd till årets bäst klädda man på Ellegalan

Skådespelaren Edvin Ryding har vunnit priset för årets bäst klädda man på Ellegalan. Han berättar om sitt 'modeuppvaknande' och hur han ser på mode som ett sätt att uttrycka sig.

Edvin Ryding , den framgångsrika skådespelaren, har cementerat sin status som en stilikon genom att utses till årets bäst klädda man på den prestigefyllda Ellegalan . Priset är en bekräftelse på hans utveckling inom modevärlden och hans förmåga att använda kläder som ett uttrycksmedel.

Ryding, som slog igenom med den internationellt hyllade Netflix-serien 'Young Royals' och nu är aktuell i den efterlängtade filmen 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping', har snabbt blivit en av Sveriges mest uppmärksammade och stilinfluerande män. Hans utseende på röda mattan, särskilt vid Oscarsgalan förra året, väckte stor uppmärksamhet och inspirerade många. Den kungligt inspirerade outfiten, skapad i samarbete med stylisten Paul Edwards Musoke, visade en djärv och innovativ approach till mode.

Musoke själv mottog också ett pris under Ellegalan, nämligen utmärkelsen årets kreatör, vilket understryker hans betydelse för den svenska modebranschen. Han hyllades för sitt lekfulla och nyskapande arbete inom mode, fotografi och styling. Edvin Ryding beskriver sin resa inom mode som ett 'modeuppvaknande' som började när han började samarbeta med sin stylist för ett år sedan.

Han insåg att mode inte bara handlar om kläder, utan om att berätta historier, uttrycka åsikter och visa sin personlighet genom design, silhuetter och material. Denna insikt har förändrat hans syn på kläder och gjort honom mer medveten om den kraft som mode kan ha. Ryding uttrycker en stor glädje över priset och betonar att det är en bekräftelse på det arbete han och hans stylist har lagt ner.

Han berättar också om en speciell skjorta som han ärvt av sin morfar, en skjorta som han värderar högt och som han återvänder till när han vill känna sig bekväm och stilsäker. Skjortan beskriver han som 'cool', med ett mönster som skapar en optisk illusion och i en blå nyans, hans favoritfärg. Han skämtar till och med om att han skulle rädda den om det började brinna hemma, vilket visar hur starkt känslomässigt band han har till detta plagg.

Denna personliga koppling till ett specifikt plagg illustrerar hur mode kan vara mer än bara ytlighet, utan också en källa till minnen och identitet. Intressant nog, och i motsats till vad många tidigare vinnare av priset för årets bäst klädda har upplevt, känner Edvin Ryding ingen press att alltid vara perfekt klädd efter att ha mottagit utmärkelsen.

Han uttrycker en lättnad och en önskan att kunna slappna av och klä sig bekvämt utan att känna sig tvingad att upprätthålla en viss stil. Han skämtar om att han nu kan 'sluta klä sig snyggt' och att han kanske till och med ska prata med tidigare vinnare om självkärlek och självförtroende. Detta avslappnade och humoristiska förhållningssätt till mode är en del av hans charm och bidrar till hans popularitet.

Edvin Rydings framgångar fortsätter, med fler galapremiärer och spännande projekt på horisonten. Hans förmåga att kombinera skådespeleri med en stark personlig stil gör honom till en inspirerande figur för många. Han visar att mode kan vara ett sätt att uttrycka sig, berätta historier och ha roligt, samtidigt som man förblir trogen sig själv. Hans resa inom mode är ett exempel på hur man kan utveckla sin egen stil och använda kläder som ett verktyg för att skapa en unik identitet





