Edward Riedl (M): Åtta av tio arbetare får det sämre med S-politik

Edward Riedl (M) kritiserar Socialdemokraternas ekonomiska politik och hävdar att åtta av tio arbetande får det sämre. Han pekar på skattehöjningar och budgethål som oärliga, medan regeringens sänkningar ger mer i plånboken.

I en slutreplik riktar Edward Riedl (M) skarp kritik mot Socialdemokraterna s ekonomiska politik. Han menar att partiet inte är ärligt med vilka konsekvenser deras förslag får för vanliga arbetande människor.

Enligt Riedl skulle åtta av tio som arbetar få det sämre om Socialdemokraterna genomför sin politik, vilket han anser vara en realitet som partiet försöker dölja. Han poängterar att Socialdemokraternas egna siffror, som visar att nio av tio vinner på deras politik, bygger på en selektiv beräkning som utesluter förslag som försämrar för hårt arbetande. Riedl lyfter fram flera specifika exempel. Han nämner bolåneskatten, som enligt honom kommer att betalas av vanliga familjer, samt höjningar av biståndet med flera miljarder.

Han pekar också på det så kallade budgethålet på 50-90 miljarder kronor som Socialdemokraterna inte har förklarat hur de ska finansiera. Med hänvisning till partiets historik, menar Riedl att det enda säkra är att Socialdemokraterna kommer att lösa finansieringen med höjda skatter. För en vanlig barnfamilj skulle detta innebära minst 2 000 kronor mer i skatt per månad, enligt hans beräkningar. Riedl kontrasterar detta med den moderatledda regeringens politik sedan 2022.

Han hävdar att regeringen har sänkt skatten på arbete, mat, el, bränsle och sparande, vilket sammantaget ger en vanlig barnfamilj 5 000 kronor mer i plånboken varje månad. Han beskriver detta som verkliga pengar till hårt arbetande människor, i motsats till vad han kallar oärliga beräkningar från Socialdemokraterna. Vidare argumenterar Riedl att de rödgröna partierna kan enas om tre saker: höjd skatt på arbete, fastighetsskatt och en höjning av bränslepriset med tio kronor.

Han anklagar dem för att inte våga tala öppet om dessa förslag, eftersom de vet att svenska folket inte vill ha dem. Valet 2026, menar han, är enkelt: antingen en blågul sida som vill att man ska behålla mer av sin lön, eller en rödgrön sida som vill ta mer av den. Han avslutar med att beskrivningen av konsekvenserna av olika politiska förslag inte är smutskastning, utan att vara ärlig mot väljarna inför septembervalet.

Det är värt att notera att Socialdemokraterna har svarat på kritiken genom att påpeka att deras politik syftar till att minska klyftorna och stärka välfärden. De menar att skattehöjningar är nödvändiga för att finansiera investeringar i sjukvård, skola och infrastruktur. Partiet har också framhållit att bolåneskatten inte är en ny skatt utan en reform av befintliga regler.

I debatten har båda sidor använt olika siffror för att stödja sina argument, vilket gör det svårt för väljarna att få en klar bild av de faktiska konsekvenserna. Sammanfattningsvis är detta en tydlig polarisering mellan två olika ekonomiska visioner inför nästa val. Riedls inlägg fokuserar på att varna för skattehöjningar och framhäva regeringens sänkningar, medan Socialdemokraterna betonar rättvisa och investeringar. Oavsett vilken sida man lutar åt, är det viktigt för väljarna att kritiskt granska de siffror och påståenden som presenteras





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