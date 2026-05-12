ATS-Orwak, ett svenskt bolag, erbjuder effektiv avfallshantering och återvinning för livsmedelskedjor och andra verksamheter. Bolaget använder komprimatorer för att minska volymen på avfall och därmed antalet tömningar. Med en effektiv komprimatorlösning blir hanteringen mer ekonomiskt fördelaktig för kunden samtidigt som arbetsmiljön förbättras för medarbetarna.

På baksidan av många livsmedelsbutiker står en komprimator för wellpapp, brännbart och organiskt avfall, medan plast ofta tas om hand i en balpress inne i lokalen.

Det här är kanske inget som kunderna reflekterar över – så länge allt fungerar som det ska – men för butikerna är effektiv avfallshantering och återvinning en viktig del av verksamheten. Och det är just här som det svenska bolaget ATS-Orwak har sin nisch. Med sina maskiner hjälper de livsmedelskedjor och andra verksamheter att minska volymen på sitt avfall och därmed antalet tömningar. – Vår utrustning kan komprimera avfallet upp till tio gånger.

Det sparar både plats och förenklar hanteringen, säger företagets vd Daniel Egeberg och konstaterar att med en effektiv komprimatorlösning blir hanteringen mer ekonomiskt fördelaktig för kunden samtidigt som arbetsmiljön förbättras för medarbetarna. ATS-Orwaks maskiner säljs inte alltid som en engångsaffär. Ofta hyr den användande kunden utrustningen under flera år och får samtidigt service, anpassningar och en lösning som är byggd för den aktuella verksamhetens behov och specifika flöden.

Det kan handla om maskiner som dockas mot en väggöppning eller om installationer som behöver justeras när en butik bygger om eller växer. I dag väljer omkring 60 procent av kunderna ett finansiellt hyresupplägg, medan 40 procent köper maskinerna direkt. Upplägget har blivit en tydlig del av ATS-Orwaks affär. – Vi har jobbat med finansieringslösningar sedan starten av bolaget och det är en viktig del i vår affärsverksamhet att hyra ut den här utrustningen till våra kunder.

Det ger oss stabilitet att växa, samtidigt som kunderna får en flexibel lösning och en tydlig månadskostnad, säger Daniel Egeberg. Modellen har också gett avtryck i ATS-Orwaks räkenskaper. När bolaget startade 2003 omsatte det omkring 30 miljoner kronor. Under 2025 steg omsättningen till 320 miljoner kronor.

– Vi hade aldrig nått de här siffrorna utan att ha kunnat koppla en finansiell lösning till produkterna, säger Daniel Egeberg. I dag samarbetar ATS-Orwak med Svea Bank kring den här delen av erbjudandet. När bolaget tar fram en offert räknas investeringen om till en månadskostnad, ofta över 72 månader. Kunden kan då teckna ett hyresavtal via Svea Bank i stället för att ta hela kostnaden direkt.

Det hänger också ihop med produkternas livslängd. En containerkomprimator är ingen teknikprodukt som snabbt blir omodern. Det är snarare en robust lösning som kan användas länge. – Man kan anpassa hyresavtal efter kundens förutsättningar, till exempel hyra en mindre maskin i två år och sedan byta till en större när verksamheten växer, säger Daniel Egeberg.

Effekten märks också i ATS-Orwaks kassaflöde. När maskinen levereras fakturerar bolaget hela summan, medan kunden möter en löpande månadskostnad. Det ger snabb likviditet och möjliggör investeringar i nya affärer för komprimatorleverantören. – Vi har flera hundra miljoner kronor i hyresupplägg och det hade varit näst intill omöjligt att hantera utan en finansiell partner, säger Daniel Egeberg





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Livsmedelsbutiker Avfallshantering Återvinning Komprimator Finansiering Hyresavtal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Microsoft-VD Alon Haimovich lämnar bolaget efter internutredning om misstryckning av Azure, personalväxlingarMicrosoft-VD Alon Haimovich har lämnat bolaget efter en internutredning som belyser missbrottet mot bolagets etiska riktlinjer och avtal samt kritiken kring användandet av molnplattformen Azure i Israel. Samtidigt har flera chefer inom Microsoft Israels governance-avdelning också avgående.

Read more »

Tekniska verkens effektavgift kritiseras – familj i Katrineholm anmäler bolagetTekniska verken i Linköpings effektavgift har fått elkunder att protestera. Nu ska Energimarknadsinspektionen (Ei) granska avgiftssystemet. En av dem som har drabbats av höjda elkostnader är Enis Püpülek som bor med sin familj utanför Katrineholm.

Read more »

Livsmedelsbutiker förlitar sig på komprimatorteknik från svenska bolaget ATS-OrwakDet svenska bolaget ATS-Orwak har sedan länge hjälpt livsmedelsbutiker att komma närmare miljövänlig avfallshantering och återvinning. Samtidigt som sågningen ökar och livsmedelsbutiker behöver tömma mer comical samlar betraktas effektiv komprimering av avfall som en nyckelfaktor.

Read more »

Svensk industri påverkas snabbt av digitala störningar - ändå mindre satsar på effektiv cybersäkerhetInsikten kommer från Martin Bohlin, Managing Director på konsultbolaget Advisense, som förklarar att industrin har stora organisatoriska svagheter snarare än tekniska luckor. Förmågan att agera effektivt när störningar uppstår avgör utfallet, enligt honom. Trots ökade investeringar i cybersäkerhet upplever branschen brist på verkligt effekt. Förmågan att se internt eller vänta på den reaktiva aktionen räcker inte, och det krävs en ny syn på cybersäkerhet som en integrerad del av affärerna.

Read more »