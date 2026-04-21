Efter 1-8-förlusten: Öis-spelarnas restaurangbesök skapar starka reaktioner

Efter Örgrytes storförlust mot Hammarby väckte två spelares val att besöka en restaurang i Stockholm kritik. Tränare Andreas Holmberg menar att agerandet är olämpligt men har förtroende för spelarna.

Efter den förnedrande 1-8-förlusten mot Hammarby på Tele2 Arena i lördags har nykomlingen Örgryte IS hamnat i blåsväder, inte enbart på grund av den sportsliga prestationen, utan till följd av ett kontroversiellt beslut utanför planen. Två av klubbens spelare, Benjamin Laturnus och William Hofvander, valde att stanna kvar i Stockholm efter slutsignalen för att äta middag på en restaurang tillsammans med vänner. Bildbevis från kvällen spreds snabbt i sociala medier, vilket väckte starka reaktioner bland lagets supportrar som upplevde beteendet som tondövt och respektlöst efter ett så pass tungt nederlag. Kritiken har varit omfattande och diskussionen om spelarnas lojalitet och fingertoppskänsla har tagit fart i fotbollskretsar.

Öis tränare, Andreas Holmberg, har efter tisdagens träning valt att adressera händelsen öppet. Han förklarar att spelarna hade fått tillåtelse att stanna kvar i huvudstaden redan innan matchen ägde rum, då båda spelarna har sin uppväxt och sitt sociala nätverk i Stockholm. Trots att tränaren uttrycker fullt förtroende för spelarnas professionalism och deras redogörelse om att kvällen endast bestod av en middag innan hemfärd, är han tydlig med sin personliga uppfattning om händelsen. Holmberg betonar att han själv hade valt en helt annan väg efter en sådan utklassning, där han inte ens hade känt sig bekväm med att besöka den lokala livsmedelsbutiken. Han menar att det är av yttersta vikt att spelare förstår den optik som skapas när man rör sig ute bland folk direkt efter att ha förlorat med så stora siffror.

Holmberg poängterar att klubben värnar om spelarnas mentala hälsa och möjligheten att träffa familj och vänner under resdagar, men han understryker samtidigt vikten av att läsa av situationen. Att visa upp sig på en publik restaurang direkt efter en sportslig käftsmäll anses vara olämpligt i den rådande kulturen, där fokus och ödmjukhet inför fansen förväntas vara prioriterat. Även om tränaren inte ser händelsen som ett disciplinärt ärende som kräver vidare åtgärder, har det gett upphov till viktiga samtal inom spelartruppen. Budskapet från ledarhåll är att professionalitet inte bara handlar om prestationen på gräsmattan, utan även om att agera med respekt för klubbmärket och den besvikelse som supportrarna känner efter en förlust. För framtiden hoppas ledningen att spelarna väljer mer privata miljöer för återhämtning efter tunga matcher, snarare än att exponera sig för allmänhetens blickar när känslorna hos fansen fortfarande är i svallning.





