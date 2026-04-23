Efter 15 år – äntligen ett tillfälligt uppehållstillstånd, men kampen fortsätter

En ung man berättar om lättnaden efter att ha fått ett tillfälligt uppehållstillstånd efter 15 år av osäkerhet, men betonar att glädjen är ofullständig så länge andra ungdomar hotas av utvisning. Han uppmanar till ett stopp för tonårsutvisningar och tackar för det stöd han fått.

Efter femton år av en utdragen och smärtsam ovisshet kan jag äntligen tillåta mig att andas ut – om än bara för en stund. Beskedet från Migrationsdomstolen har kommit, och det är ett beslut som ger mig möjligheten att stanna i Sverige, om än med ett tillfälligt uppehållstillstånd .

Denna nyhet innebär att jag kan fullfölja mina studier, ta studenten tillsammans med mina klasskamrater och kanske, bara kanske, våga drömma om en framtid med högskolestudier. Känslorna är överväldigande, och jag kämpar med att finna orden. Hur kan jag fullt ut omfamna glädjen när så många andra unga människor fortfarande lever i den samma mardrömslika situation som jag nyligen lämnade bakom mig?

Mina systrar, Kani, Diya, Ayla och Afrodite, samt mina bröder, Sharre, Batis och Manvel, bär på samma tunga oro och fruktan varje dag. De, liksom otaliga andra, tvingas fortsätta sin kamp i det tysta, med denna ständiga ångest som en skugga vid varje andetag. Min egen glädje kan inte vara fullständig, inte äkta, så länge som andra ungdomar fortfarande lever under hotet om utvisning.

Så länge som tonåringar fortsätter att skickas till länder de inte känner, till liv som inte är deras, kan jag inte känna en genuin lättnad. Jag är djupt tacksam, otroligt tacksam, för allt stöd jag har fått. Utan er, alla som har stått vid min sida, hade jag kanske redan blivit utvisad. Men att vara glad?

Den dagen jag verkligen kan känna glädje är den dag då ingen ung människa längre behöver leva med denna förlamande rädsla. Den dagen då tonårsutvisningar upphör, inte bara för mina vänner, utan för alla. Det är en dag jag längtar efter, en dag jag hoppas få bevittna. Efter femton år i mitt hemland, Sverige, har jag nu beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd.

Det gäller i tretton månader. Tretton månader av andrum, men vad händer sedan? Väntar en ny utvisning, en ny kamp för att få stanna? Vad har jag gjort för fel?

Vad har mina vänner gjort för fel? Vi har fyllt arton år, vi har vuxit upp här, vi är en del av detta samhälle. Vi är ungdomar som vill bidra, som vill studera, som vill leva våra liv här. Nätverket för ungdomar som hotas av tonårsutvisning har varit en ovärderlig källa till stöd och information.

Deras arbete är avgörande för att synliggöra denna orättvisa och för att kämpa för en förändring. Jag vill uppmana alla att engagera sig, att lyssna på våra röster och att kräva ett stopp för tonårsutvisningar. Detta är inte bara en fråga om juridik, det är en fråga om mänsklighet, om rättvisa och om framtiden för unga människor som har vuxit upp i Sverige.

Det är en fråga om att ge dessa ungdomar en chans att bygga sina liv här, att bidra till samhället och att förverkliga sina drömmar. Jag förstår att många känner frustration och hopplöshet inför denna situation, men vi får inte ge upp. Vi måste fortsätta att kämpa, att protestera och att kräva en förändring. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Tillsammans kan vi skapa en framtid där ingen ung människa behöver leva i rädsla för att bli utvisad. Jag vill tacka Aftonbladet för att de ger oss en plattform att dela våra berättelser och för att de bidrar till att öka medvetenheten om denna viktiga fråga. Jag hoppas att min berättelse kan inspirera andra att engagera sig och att kämpa för en rättvisare värld





