Efter flera brutna löften: Varför skulle man lita på SDs nya garantier?

Den här debattartikeln analyserar de löften som Sverigedemokraterna gav inför valet och hur de bröt dem under fyra år vid makten. Den belyser konsekvenserna för välfärden, a-kassan, karensavdraget och bostadsmarknaden. Artikeln ropar på ömsesidig kritisk granskning av partiers löften.

Efter fyra år vid makten har Sverigedemokraterna brutit flera centrala val Löften, inklusive att avskaffa karensavdraget för kontaktnaära yrken, att gå i opposition om a-kassan försämrades, och att vara garanten för välfärd en.

Istället har karensavdraget kvarstått, a-kassan försämrats, och välfärden i form av vård, skola och omsorg har fått stå tillbaka. Partiet har dessutom under en period där Sverige har högre arbetslöshet än många andra europeiska länder, varit med och försämrat a-kassan. Jimmie Åkesson själv har fått en skattesänkning som ger honom 6 000 kronor i månaden, medan skattepengar fortsätter att rinna ur det offentliga skolsystemet till privata skolkoncerner. Trots dessa resultat framhärdar partiet med att presentera sig som vanligt folks försvarare.

Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin framhåller i en slutreplik att det är frågan om varför hyresgäster skulle tro på ett nytt löfte om att inte genomföra marknadshyror när tidigare löften har brutits. Han varnar för ett nuvarande förslag från Moderaterna som skulle kunna leda till högre hyror och ekonomisk otrygghet för barnfamiljer, pensionärer och hårt arbetande svenskar.

Den här artikeln är en debattartikel som belyser motsättningen mellan Sverigedemokraternas retorik och deras faktiska politiska handlingar under mandatperioden, och manar till ömsesidig kritisk granskning av politiska löften





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