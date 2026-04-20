Efterdyningarna av årets Coachella: Från dammstormar till stjärnmöten

Årets Coachella bjöd på allt från extrema väderförhållanden och Justin Biebers stora comeback till oväntade gästspel från Madonna och kontroversiella uttalanden på scenen.

Coachella festivalen har återigen satt punkt för sin årliga musikfest i den kaliforniska öknen, och även i år blev arrangemanget en händelse fylld av både tekniska utmaningar och stjärnglans. Redan innan festivalen startade var förutsättningarna tuffa när kraftiga dammstormar svepte in över Coloradoöknen. Besökare tvingades bära ansiktsmasker som skydd mot de piskande sandmolnen, och flera av de tillfälliga tältkonstruktionerna på området rasade under vindbyarnas styrka.

Trots det bittra vädret lyckades arrangörerna hålla igång programmet där bland annat svenska namn som Cobrah och Lykke Li levererade uppskattade framträdanden inför en hängiven publik. Atmosfären präglades av en blandning av naturkrafternas vrede och en intensiv förväntan på de bokade artisterna. En av de mest omskrivna delarna av festivalen var den efterlängtade återkomsten av Justin Bieber, vilket ledde till att fansen snabbt döpte om evenemanget till Bieberchella. Bieber, som inte uppträtt live sedan 2022, gjorde en känslosam comeback där han bjöd på både nostalgi och personliga ögonblick. Under en av spelningarna valde han, i enlighet med en långvarig tradition, ut ett fan ur publiken för att sjunga låten One last lonely girl. Valet föll på ingen mindre än världsstjärnan Billie Eilish, som länge har varit känd som ett hängivet Bieber-fan. Scenögonblicket blev snabbt viralt och hyllades av fans världen över som en fin bro mellan två generationer av popikoner. Utöver detta stod även Zara Larsson för ett starkt framträdande där hon gav publiken smakprov från sitt kommande album och hintade om ett spännande framtida samarbete med PinkPantheress, vilket skapade stort surr i sociala medier. Festivalen var dock inte befriad från dramatik och kontroverser. Sabrina Carpenter hamnade i blåsväder efter en incident under sin första spelning då hon hånfullt kommenterade ett fan som utförde en zaghrouta, ett traditionellt jublande utrop från Mellanöstern. Hennes sarkastiska kommentar om huruvida det var joddling väckte starka reaktioner och kritik om kulturell okänslighet. Carpenter valde senare att gå ut med en offentlig ursäkt där hon menade att hennes reaktion bottnade i förvirring snarare än illvilja. Som en kontrast till den negativa uppmärksamheten lyckades hon senare vända stämningen totalt under sin andra spelning. Detta skedde när popdrottningen Madonna dök upp som en oväntad gäst på scenen. Tillsammans framförde de klassiska hits som Vogue och Like a prayer, samt en förhandstitt på Madonnas kommande musikaliska projekt, vilket blev ett av festivalens absoluta klimax och ett bevis på hur Coachella lyckas kombinera både nutida popfenomen och legendariska artister





