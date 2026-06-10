EIA justerar ned prognoser för global oljeefterfrågan och produktion

USA:s energimyndighet EIA har i sin senaste rapport sänkt prognoserna för global oljeproduktion och efterfrågan för 2026 och 2027, samtidigt som de höjer prognosen för amerikansk oljeproduktion och priser på Brent och WTI för 2026.

USA:s energimyndighet Energy Information Administration ( EIA ) har i sin senaste månadsrapport justerat ned prognoserna för både den globala oljeefterfrågan och den globala oljeproduktionen för 2026 och 2027.

Nedjusteringarna signalerar en försiktig syn på den globala ekonomiska utvecklingen och marknadsdynamiken, samtidigt som vissa prisförväntningar höjs. Den nya rapporten ersätter tidigare mer optimistiska siffror och ger en bild av en marknad som brottas med osäkerhet om framtida tillväxt och utbud. För den globala oljeefterfrågan 2026 sänks prognosen med 1,2 procent till 102,9 miljoner fat per dag, från tidigare 104,2 miljoner fat.

För 2027 justeras efterfrågan ned med 0,3 procent till 105,3 miljoner fat per dag, jämfört med tidigare 105,6 miljoner. Minskningen kan kopplas till en förväntad lägre ekonomisk aktivitet, särskilt i utvecklade ekonomier, samt fortsatta effekter av energiomställningen där förnybar energi gradvis ersätter olja. Samtidigt sänker EIA prognosen för den globala oljeproduktionen för 2026 till 99,0 miljoner fat per dag, en minskning med 2,6 procent från föregående prognos på 101,6 miljoner fat.

För 2027 minskas produktionsprognosen marginellt med 0,2 procent till 109,3 miljoner fat per dag, från 109,5 miljoner. Nedjusteringen av produktionen kan spegla investeringsosäkerhet och politiska restriktioner i flera oljeproducerande länder. Däremot justeras prognosen för amerikansk oljeproduktion uppåt. För 2026 höjs den med 0,5 procent till 13,72 miljoner fat per dag från 13,65 miljoner, och för 2027 med 0,4 procent till 14,15 miljoner fat per dag från 14,10 miljoner.

Den amerikanska produktionen fortsätter att visa motståndskraft tack vare tekniska framsteg och effektiviseringar inom skifferolja. När det gäller prisförväntningar höjs Brentoljeprognosen för 2026 med 0,6 procent till 95,39 dollar per fat, medan 2027 lämnas oförändrad på 79,39 dollar. För WTI höjs 2026 års prognos med 3,1 procent till 88,32 dollar per fat, medan 2027 förblir på 74,39 dollar. Prisökningarna kan bero på en förväntad åtstramning av marknaden då produktionsnedskärningar från OPEC+ och geopolitiska spänningar motverkar svagare efterfrågan.

Sammantaget målar EIA:s rapport upp en komplex bild av oljemarknaden där efterfrågan och produktion dämpas på global nivå samtidigt som USA och prisförväntningarna visar viss styrka. För investerare och beslutsfattare innebär siffrorna en påminnelse om att framtiden är osäker och att marknadsbalansen kan förändras snabbt. Analysen pekar på att den globala ekonomin går in i en period av lägre tillväxt, vilket dämpar oljebehovet, medan utbudet begränsas av strukturella faktorer.

EIA fortsätter att vara en central källa för prognoser, och nästa rapport kommer att följas noga för tecken på hur trenderna utvecklas





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