Einar Hedegart lämnar skidskyttet efter nobben från landslaget

Efter att ha nekats en plats i Norges A-landslag i skidskytte väljer stjärnskottet Einar Hedegart att avsluta sin satsning på sporten för att fokusera helt på längdskidåkning.

Den norska skidstjärnan Einar Hedegart har fattat ett drastiskt beslut som skakar om den nordiska vintersportvärlden. Efter att ha nekats en plats i det norska A-landslaget i skidskytte väljer han nu att lägga geväret på hyllan för gott. Beslutet kommer efter en intensiv period där Hedegart hoppats på en direktplats i elitsatsningen, men där förbundets beslut att endast erbjuda honom en plats i rekrytlandslaget, det så kallade B-landslaget, blev den avgörande punkten.

För Hedegart känns situationen som ett abrupt uppbrott från en relation han investerat hela sin själ i, och han beskriver besvikelsen som djupgående trots att han varit förberedd på att någonting liknande kunde ske. Han understryker att dialogen med förbundet har varit både konstruktiv och professionell, men att det sportsliga målet om en plats i den absoluta eliten inte kunde förenas med de ramar som förbundet satte upp. Hedegarts karriär har under den gångna säsongen präglats av en remarkabel utveckling, särskilt inom längdskidåkning där han dominerat banorna och kammat hem flertalet världscupsegrar, OS-guld och en prestigefylld bronsmedalj. Framgångarna gjorde att han på allvar satsade på att kombinera sin otroliga åkkapacitet med skytte, och han tog till och med hjälp av den regerande storstjärnan Johannes Thingnes Bö för att vässa sina chanser. Thingnes Bö har varit en tydlig förespråkare för Hedegarts talang och har öppet kritiserat beslutet att inte satsa fullt ut på honom. Enligt Thingnes Bö är Hedegart tveklöst världens snabbaste åkare i fristil, och med rätt stöd och rätt miljö hade han kunnat revolutionera sporten. Nu blir det dock inget mer skidskytte för Hedegart, som istället väljer att styra om hela sin professionella inriktning mot längdskidåkningen för överskådlig framtid. Framtidsplanerna för Einar Hedegart är nu tydligt definierade. Efter att ha fokuserat nästan uteslutande på fristil under den senaste säsongen planerar han nu en omfattande breddning av sin repertoar. Målet är att bli mer mångsidig och bemästra såväl sprintmoment som den klassiska stilen, en utmaning som kräver en total omställning av hans träningsupplägg och tävlingsstrategi. Han betonar att han inte ser bakåt med bitterhet, även om besvikelsen över att dörren till skidskyttelandslaget stängdes är påtaglig. Genom att lägga skidskyttet bakom sig hoppas han kunna frigöra mental energi och fokusera helhjärtat på att befästa sin position som en av världens främsta längdskidåkare. Det är ett vägval som innebär att en spännande karriär inom skidskytte tar slut innan den ens hunnit börja på allvar, men för Hedegart är det nödvändigt för att kunna bibehålla den höga nivå han kräver av sig själv i sin fortsatta satsning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mona Juul går i pension efter Epstein-kopplingar, kritik mot statsministerbostadens inredningNorska FN-ambassadören Mona Juul pensioneras efter avslöjanden om kopplingar till Jeffrey Epstein. Samtidigt utreds kostnaderna för inredningen av statsministerbostaden Sagerska huset. Rapporter om andra händelser inkluderar en allvarlig skidolycka i Norge, en misstänkt grov misshandel i Mellerud, samt EU-förslag om distansarbete för att hantera energipriser. Vänsterpartiet beslutar att behålla nuvarande partiskatt, och en skottlossning har inträffat. Anna Keay får i uppdrag att skriva drottning Elizabeth II:s officiella biografi.

Read more »

Pontus Jansson missar resten av säsongen efter korsbandsskadaMalmö FF:s Pontus Jansson bekräftar på Instagram att han ådragit sig en korsbandsskada i höger knä och kommer att missa resten av säsongen. En operation väntar inom kort för den rutinerade backen som uttrycker stor beslutsamhet att komma tillbaka starkare.

Read more »

Pontus Jansson missar resten av säsongen efter korsbandsskadaMalmö FF meddelar att Pontus Jansson har ådragit sig en korsbandsskada och kommer att missa resten av säsongen. Skadan inträffade under bortamatchen mot Djurgården där Jansson fick bäras ut på bår. Han har sedan dess publicerat känslosamma inlägg på Instagram om sin återhämtning och uppmanat supportrarna att stötta laget.

Read more »

Raparens död: Åtal väckt efter brutalt mord filmadesEn 22-årig man har åtalats för mordet på rapparen "Gaboro" i Norrköping i december 2024. Mordet, som filmades och spreds på nätet, beskrivs av åklagaren som en ren avrättning. En 30-årig man åtalas för medhjälp till mordet.

Read more »

AIK-målvakt lider med MFF-stjärna efter säsongsavslutande skadaAIK:s målvakt Kristoffer Nordfeldt uttrycker sin sorg och medkänsla för Malmö FF-stjärnan Pontus Jansson, som nyligen ådragit sig en skada som avslutar hans säsong. Nordfeldt, som tidigare spelat med Jansson i landslaget och nu är allsvensk konkurrent, beskriver situationen som fruktansvärd och tung.

Read more »

Gaisarens domarattack efter derbyt: 'Lämna in visselpipan - hitta annat jobb' - AllsvenskanGÖTEBORG. Derbyförlust. Och noll poäng efter tre matcher. Men William Milovanovic är framför allt irriterad på domare Kristoffer Karlsson. - Han borde lämna in visselpipan och hitta ett annat jobb. Det är katastrof, säger Gais-mittfältaren.

Read more »