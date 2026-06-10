Under en öppen träning berättade Hjalmar Ekdal hur han hanterar Viktor Gyökeres i dueller. Han lyfter fram sin fysiska spelstil och varnar för att Gyökeres ger tillbaka med dubbla styvheter.

Under tisdagens öppna träning fick media och inbjudna supportrar se flera längre spellängder. Hjalmar Ekdal beskrev hur han i skyddade spelmoment har en strategi att vara fysiskt aggressiv mot motståndare, speciellt Viktor Gyökeres .

Ekdal berättade att han uppmuntrar en gatvis背 shuffle back-and-forth approach against opponents, especially Viktor Gyökeres. Han sa att hans spel innehåller en bit tuffhet och aggressivitet, och att han oftast Brother say they have not faced each other in the league yet this season, but Gyökeres is among the toughest and strongest forwards he has encountered in the Premier League.

Both players were born in 1998 and previously played together at Brommapojkarna during their teenage years before their careers took different paths. Ekdal emphasized that they remain good friends and that their on-field battles during training are just part of the game. He noted that Gyökeres has maintained a consistent playing style over the years, but in recent times his physicality has increased even more, making him even more powerful and adept at using his body and skills effectively





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