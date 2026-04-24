EKN ser ökad oro men fortsätter stötta svensk export

Exportkreditnämnden (EKN) bedömer att konflikten i Mellanöstern kan påverka svensk export, men fortsätter att erbjuda stöd och försäkringar till svenska företag. Osäkerheten ökar, men EKN ser också möjligheter till innovation och klimatomställning.

Export kreditnämnden ( EKN ) fortsätter att stötta svenska företags internationalisering trots den ökande spänningen i Mellanöstern . Stefan Karlsson, representant för EKN , betonar att garantigivningen hittills inte har påverkats, men att situationen är allvarlig och kan få långtgående konsekvenser för den globala ekonomin.

Hormuzsundet, en kritisk transportled för energi och råvaror, har fått ökad betydelse i ljuset av konflikten. Oljan är central, inte bara för transporter utan också som råmaterial för industrin, exempelvis plasttillverkning. Även om Europa initialt inte drabbats hårt, förutspår EKN att påverkan kommer att öka ju längre konflikten varar. Osäkerheten i omvärlden är ett återkommande tema, och frågan om detta är det "nya normala" ställs.

Karlsson menar att oförutsägbarhet alltid har varit en del av affärsvärlden, med pandemin och Donald Trumps agerande som exempel. Trumps tullar var förutsägbara, men hans utrikespolitik har varit mer oförutsägbar och präglas av ett interventionistiskt USA. Internationella valutafonden (IMF) har presenterat olika tillväxtscenarier baserade på konfliktens utveckling. I basscenariot förväntas en global tillväxt på 3,1 procent 2026, men Adverse- och Severe-scenarier pekar på lägre tillväxt, 2,5 respektive 2 procent eller lägre, med högre energipriser och inflation.

Svenska företag har dock lärt sig hantera tullhot och kostnadsutveckling efter tidigare erfarenheter. Oljepriserna har ännu inte slagit igenom fullt ut i Europa, men förväntas påverka transporter och tillverkning. Sveriges fossilfria elproduktion ger en viss stabilitet, men påverkan på industrin är oundviklig. Trots den osäkra situationen uttrycker Karlsson en försiktig optimism.

Kriser kan leda till innovation och alternativa lösningar. Pandemin visade att svenska företag kan anpassa sig till utmaningar, och Mellanöstern-krisen kan stimulera utvecklingen av alternativa transportvägar och påskynda klimatomställningen. EKN har ännu inte ändrat sin riskklassificering för de direkt berörda länderna, som generellt sett har starka ekonomier och reserver. Dock granskar EKN garantiansökningar noggrannare, med fokus på köparens bransch och förutsättningar att hantera krisen.

EKN:s uppdrag är att främja svensk export genom att försäkra betalningar och dela risker, finansierat av försäkringstagarnas premier. Krisen kan tvinga fram nya lösningar och investeringar i alternativa energiformer, vilket i längden kan vara positivt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Airolit säkrar finansiering genom EKN för fortsatt expansionMölndalsbaserade drönarföretaget Airolit har fått finansiering genom EKN:s Exportsprånget, vilket möjliggör fortsatt tillväxt och expansion på exportmarknaden. Företaget specialiserar sig på drönarteknik för krävande miljöer och har en stark position inom sin nisch.

USA intensifierar åtgärderna mot Iran – Diplomati och spänningar i MellanösternAmerikanska styrkor genomför maritim avspärrning av iranskt oljefartyg. Samtidigt pågår diplomatiska samtal mellan Israel och Libanon, medan spänningarna i Gaza och Libanon fortsätter att eskalera. Trump hävdar att Iran stoppar avrättningar.

Spänningarna eskalerar i Mellanöstern efter attacker mot IranUSA och Israel har attackerat Iran vilket lett till motattacker och en förvärrad konflikt. Samtidigt pågår försök till diplomati och en blockad mot Iran har införts. Situationen i Hormuzsundet är kritisk och vapenvilan mellan Israel och Hizbollah diskuteras.

Ekonomisk oro efter spänningarna i MellanösternKriget i Mellanöstern får allvarliga ekonomiska konsekvenser globalt och påverkar Sverige. Högre priser på energi och flygresor väntas, samtidigt som regeringens återvalschanser försämras. Regeringen betonar Sveriges goda statsfinanser.

EKN ser ökad osäkerhet påverka svenska företagEKN fortsätter att försäkra exportaffärer trots spänningarna i Mellanöstern, men varnar för att en förlängd konflikt kan leda till minskad tillväxt och ökad påverkan på Sverige och Europa. Hormuzsundets betydelse för energi- och varutransporter framhålls.

Hammerglass växer kraftigt – tack vare EKN:s stödDet svenska företaget Hammerglass, som tillverkar extremt tåligt glas, upplever en starkt ökad efterfrågan och expanderar internationellt med hjälp av finansiering från Exportkreditnämnden (EKN). Företaget ser en ljus framtid med nya marknader och potentiella samarbeten inom försvarsindustrin.

