Ekonomihantering i ideella föreningar: Från kontanter till digitala flöden

En djupgående analys av hur ideella föreningar som Bullerby Cup och Trosa Marknad hanterar sina ekonomier i en alltmer digitaliserad värld. Den beskriver övergången från handskrivna lappar och kontanter till Swish, banköverföringar och bokföringsprogram, och de nya utmaningarna detta medför. Artikeln belyser risken med för mycket beroende av enskilda personer, kostnaden med transaktionsavgifter och balansen mellan strikt regelverk och relationell flexibilitet.

Bullerby Cup är en årlig fotbollsturnering i Vimmerby som växer till både när det gäller antalet deltagare och de ekonomiska flödena. Tidigare sköttes ekonomin med kontanter, handskrivna lappar och en växelkassa.

Numera är det digitala betalningsflöden som dominerar, vilket har skapat nya utmaningar. Över 200 lag betalar anmälnings- och deltagaravgifter, vilket innebär omkring 400 transaktioner redan före turneringen. Under och efter cupen kommer fakturor för mat, bussar, domarersättningar och återbetalningar om någon blir sjuk eller avanmäler sig sent. Verksamhetsansvarig David Lindgren berättar att alltihop sköts i stort sett manuellt, vilket kräver Cirka 100 timmars arbete.

Stora inbetalningarna kontrolleras i banken och läggs in i ett cupsystem. Återbetalningar och fakturor hanteras med hjälp av mejl och banköverföringar, vilket gör processen enklare men fortfarande arbetskrävande. En svag punkt är att många delar av systemen bygger på en persons överblick och kontroll, vilket kan skapa beroende och risk. Redaktionen har introducerat nya betalningslösningar, såsom Swish och banköverföringar, vilket har ökat säkerheten men också introducerat nya avstämningsproblem.

I Trosa ser läget annorlunda ut, där en stor marknadsdag hanteras med bokföringsprogram och Swish. Över 1 300 Swish-betalningar bokfördes förra året, men varje transaktion innebär en avgift som delar av intäkterna går till banker istället för det ideella arbetet. Swish menar att övergången till digitala flöden har ökat säkerhet och tillgänglighet, men att stora evenemang behöver mer strukturerade lösningar. Trots digitaliseringen kvarstår det manuella ansvaret för avstämningar, återbetalningar och bedömningar.

David Lindgren beskriver hur de ofta väljer smidighet framför strikt regelverk, särskilt när relaterade föreningar har problem eller avanmäler sig sent. Att betala tillbaka campingavgifter efter deadline är vanligt, trots regler, eftersom ett rent samvete är viktigare än en något högre vinst. Marknadsvakter och ideella krafter fungerar under intensiva dygn för att allt ska gå i signa. Bakom kulisserna har föreningskassan bytt från kontanter och handskrivna listor till moderna verktyg.

I Bullerby Cup har en egen ledningsgrupp, med stöd från Vimmerby IF:s styrelse och ekonomiutskott som följer budget och utfall. Övergången till digitala betalningar har inte tagit bort behovet av manuell kontroll; den har snarare flyttat fokus till nya uppgifter som avstämningar och kundservice. Trots utmaningarna ser David Lindgren på ekonomin som en del av helhetsansvaret för gästerna: Vi försöker hantera våra kustomer som vi själva hade velat bli hanterade. Med hjärta och sunt förnuft.

Detta filosofi blir särskilt tydlig när relationer till andra föreningar påverkar beslut om återbetalningar och avanmälningar. Risken med för mycket beroende av en person är reell. Om den personen som har överblicken är frånvarande kan systemet krascha. Därför är det viktigt att dela kunskap och ha tydliga rutiner.

I Trosa har man kommit långt genom att använda ett integrerat bokföringsprogram som Spiris, vilket ger transparens och effektivitet. Men även där krävs det ideellt engagemang från många volontärer under intensiva dagar. Trots alla utmaningar är det många föreningar som fortfarande väljer att prioritera relationer och samvete framför strikta regler, oavsett om det gäller återbetalning av campingavgifter eller hantering av senta avanmälningar.





