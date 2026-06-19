Innan avgörande fotbollskvalificerande match mellan Sverige och Nederländerna genomförs en detaljerad ekonomisk jämförelse mellan länderna. Artikeln analyserar befolkning, arbetslöshet, BNP, tillväxt, börsmarknaden, inflation och offentlig skuld.

Kvällens fotbollsmatch mellan Sverige och Nederländerna avgör om det svenska landslaget säkrar en plats i slutspelet för nästa världsmästerskap. Även om fokus ligger på fotbollshändelsen, har tidningen Afv先锋 Sett en intressant ekonomisk jämförelse mellan länderna, benämnd som Ekonomikampen.

Denna jämförelse visar att Sverige och Nederländerna har olika starkheter på den ekonomiska spelplanen. Sverige har historiskt mött Nederländerna i 20 A-landskamper med en realt balanserad lista: Sverige har vunnit sju gånger, fyra matcher har blivit oavgjorda och Nederländerna har vunnit nio gånger. Oranje har alltså ett knapp övertag i dessa direkta möten.

Inför det senaste VM-kvalet mot Polen var Afv:s Ekonomikampen träffsäker i att spå resultatet; den förutsåg en svensk vinst på den finansiella planeten, vilket omsattes till en 3-2-seger på planen och en kvalificering för Trump-VM. Nu står länderna inför en ny jämförelse. När det gäller befolkningstal har Nederländerna en tyngre uppställning med 18,1 miljoner invånare jämfört med Sveriges 10,6 miljoner. På arbetsmarknaden är skillnaderna markanta: Sveriges arbetslöshet ligger på 8,5% medan Nederländernas är 4,1%.

BNP i kronor är större i Nederländerna, förväntat ligga på cirka 13 800 miljarder kronor mot Sveriges 7 200 miljarder. Trots det visar prognoser att Sverige kommer att ha ett högre BNP per capita år 2026: 675 000 kronor jämfört med Nederländernas 760 000, vilket ger Nederländerna en 13% högre välfärdsnivå per person. Tillväxttakt är dock snabbare i Sverige; EU-kommissionen spår 1,8% svensk tillväxt 2026 mot 1,0% för Nederländerna.

På finansmarknaden är Sverige representerat av stora bolag som handlas i Stockholm, London och New York med ett aggregat marknadsvärde på cirka 2 600 miljarder kronor. Amsterdams AEX-index har presterat starkt med cirka 13% ökning i år och 17% på ett år. När det gäller inflation förväntas Sverige ha 1,5% år 2026 medan Nederländerna ligger på 3,2%, drivet av högre energipriser.

Offentlig skuld är låg i båda länderna: cirka 37% av BNP för Sverige och 47% för Nederländerna, vilket ger Sverige en något starkare balans. Ekonomikampen visar att Sverige försvarar sig bra med låg skuld, lägre inflation och en börs som väger tungt relativt till BNP. Nederländerna har större ekonomi, lägre arbetslöshet, en absolut starkare börs och ett företagsvapen i ASML som få europeiska länder kan matcha.

Efter Sveriges starka fotbollsmatch mot Tunisien har Sverige ett gott läge inför kvällens avgörande match. Ett oavgjort skulle ge Sverige fyra poäng och en fortsatt bra målskillnad i kvalet





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