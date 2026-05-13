Ekonomisk turbulens och geopolitiska kriser präglar världsnyheterna

En genomgång av inflationen i Sverige och USA, handelsrelationer mellan USA och Kina, råvarubrist till följd av Irankriget samt nyheter från rättsväsendet och underhållningsvärlden.

Den ekonomiska bilden för våren är präglad av stora kontraster mellan olika världsdelar. I Sverige har inflationen fallit kraftigt till 0,8 procent i april enligt måttet KPIF, vilket bekräftas av den definitiva mätningen från Statistiska centralbyrån.

Denna siffra är i linje med de preliminära uppgifterna och utgör en markant minskning jämfört med 1,6 procent i mars. Samtidigt ser vi en motsatt trend i USA, där inflationen istället lyfte till 3,8 procent under april, den högsta nivån sedan maj 2023. Denna utveckling i USA gör det betydligt mindre sannolikt att Federal Reserve kommer att sänka styrräntan i juni, vilket skapar osäkerhet på de globala finansmarknaderna.

Börserna har reagerat negativt på dessa nyheter, där S&P 500-index sjönk med 0,2 procent och det tekniktunga Nasdaq-indexet backade med 0,7 procent. Dessutom har oljepriset fortsatt att stiga då ett fredsavtal i Irankriget inte tycks vara i sikte, vilket drev upp priset på Nordsjöolja till 107,7 dollar per fat. Geopolitiska spänningar påverkar nu även vardagliga konsumtionsvaror och råvarumarknader på ett oväntat sätt.

På grund av situationen i Hormuzsundet och kriget i Iran har leveranserna av nafta, en biprodukt från oljeraffinering som är avgörande för tillverkning av bläck och plast, störts kraftigt. Detta har lett till den surrealistiska situationen att vissa företag tvingas ändra färgen på sina chipspåsar från färgglada mönster till svartvitt från och med den 25 maj. Samtidigt drivs priset på koppar mot rekordnivåer, med terminer på 13 943 dollar per ton, en ökning med nästan 90 procent sedan årsskiftet.

Analytiker pekar på att Irankriget påverkar produktionen av svavelsyra, som är nödvändig för koppargruvor världen över, i kombination med en ökad efterfrågan från Kina. I ett försök att stabilisera handelsrelationerna har USA:s president Donald Trump påbörjat ett besök i Kina tillsammans med toppchefer som Elon Musk från Tesla och Jensen Huang från Nvidia. Trump hoppas kunna övertyga Kinas ledare Xi Jinping att öppna upp marknaden för amerikanska företag och inrätta ett handelsråd för att förhindra framtida handelskrig.

Samtidigt skenar kostnaderna för Trumps planerade robotförsvarssystem, den Gyllene kupolen, där budgeten nu uppskattas till svindlande 1 200 miljarder dollar över 20 år. Utöver det globala politiska och ekonomiska läget finns det nyheter av mer lokal och kulturell karaktär. I Södertörns tingsrätt har en kvinna dömts till böter på 24 000 kronor efter att hon kört på ett rådjur på Muskö och väntat fyra dagar med att polisanmäla händelsen.

Kvinnan lämnade platsen utan markering och kontaktade polisen först när försäkringsbolaget krävde en anmälan. Polisens jaktansvariga Kenneth Kronberg har understrukit att viltolyckor som inte anmäls kan orsaka enormt lidande för djuren och att 112 alltid ska ringas omedelbart. Inom underhållningsvärlden har det bekräftats att komikern Conan O'Brien kommer att leda Oscarsgalan även nästa år, vilket innebär tredje året i rad. Det är en ovanlig bedrift som inte setts sedan Billy Crystals era på 90-talet.

Galan 2027 är planerad till den 14 mars. Slutligen har Sveriges representant Felicia delat med sig av en mindre olycka under sitt framträdande, där glittret på hennes glasögon lossnade precis när hon tog ett hårt steg i slutet av låten, vilket ledde till en förvånad upplevelse där hon tillfälligt tappade sikten med det högra ögat





