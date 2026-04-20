Ekonomiska visioner och personliga minnen i Stormens öga

En djupdykning i hur svenska politiska ledare ser på ekonomi, från barndomens erfarenheter till nationella visioner om skatter, infrastruktur och grön omställning.

I podcasten Stormens öga möter lyssnarna en rad politiska profiler som delar med sig av sina ekonomiska filosofier, personliga erfarenheter och visioner för Sveriges framtid. Nooshi Dadgostar , ledare för Vänsterpartiet, lyfter fram en ekonomisk modell inspirerad av den franske ekonomen Gabriel Zucman. Centralt för henne är förslaget om en skatt på miljardärer, vilket hon kopplar samman med en barndom präglad av ekonomisk otrygghet.

Hon berättar gripande om hur familjen tvingades flytta under 90-talets hyreskriser, en händelse som lagt grunden för hennes politiska engagemang. Dadgostar betonar vikten av massiva statliga satsningar inom infrastruktur, utbildning och välfärd. Hon kritiserar även skarpt den nuvarande energipolitiken och menar att bristen på stabilitet hotar den svenska industrins globala konkurrenskraft. Vid sidan av de stora politiska frågorna diskuterar hon även de låga födelsetalen och hur politiken kan bidra till att återuppbygga en kollektiv framtidstro, samtidigt som hon bjuder på lättsammare detaljer om sin kända Volvo-keps. Statsminister Ulf Kristersson ger i samma serie en inblick i hur 90-talskrisen och den dramatiska räntehöjningen på 500 procent formade hans syn på finanspolitik och statens roll. För Kristersson blev krisen en läxa i vikten av en ansvarsfull ekonomisk förvaltning, en erfarenhet som påverkar hans dagliga beslut i regeringskansliet. I samtalet med Johanna Lundsgård och Karin Grundberg Wolodarski fördjupar han sig i sina visioner om bidragsreformer och skattesänkningar. Han delar även med sig av mer personliga aspekter gällande ekonomi, som hans syn på privata investeringar och en reflektion kring materiella värden, såsom priset på hans klocka. Diskussionen kring energifrågan återkommer även här, där Kristersson presenterar sin syn på hur marknadens behov kan förenas med en hållbar energiförsörjning för landets näringsliv. Utöver dessa profiler får lyssnarna möta Magdalena Andersson, som berättar om arvet efter sin morfar och den betydelse som en sliten portfölj haft för hennes karriär vid Handelshögskolan. Hon resonerar kring ekonomisk långsiktighet och ger drastiska exempel på hur ekonomiska prioriteringar kan se ut, såsom varför Nobelklänningar kan ses som en dålig investering kontra hur en förlorad affär i bilköp ändå kan bära på lärdomar. Även Elisabeth Thand Ringqvist och Daniel Helldén medverkar och ger perspektiv på hur deras uppväxter har format deras politiska gärningar. För Thand Ringqvist handlar det om entreprenörskapets betydelse, medan Helldén reflekterar över innovation och järnvägens roll i den gröna omställningen. Sammantaget ger Stormens öga en unik bild av hur de personer som formar Sveriges ekonomi ser på pengar, framgång och de utmaningar som vårt land står inför i en föränderlig värld





Ekonomi Svensk Politik Nooshi Dadgostar Ulf Kristersson Stormens Öga

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ekonomiska sanktioner mot Ryssland förlängda – SBAB ser ökad efterfrågan på företagstjänsterEkonomiska sanktioner mot Ryssland har förlängts till den 16 maj, vilket bidrar till ökad global osäkerhet. I en tid av geopolitiska spänningar och stigande priser ser SBAB en ökad efterfrågan på sina sparerbjudanden för företag, där banken erbjuder konkurrenskraftiga räntor och transparenta villkor.

Volleyboll: Engelholm tillbaka som svenska mästare – efter ekonomiska krisenFör ett drygt år sedan drog sig Engelholm ur elitserien på grund av ekonomiska problem. Nu är de helt plötsligt tillbaka som svenska mästare. – Jag är så stolt, säger Clare Cossarini.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gästar Stormens öga för att tala om sin ekonomiska vision för Sverige som bland annat inkluderar en miljardärsskatt, inspirerad av den franske ekonomen Gabriel Zucman.

I ett extraavsnittet inför valet kommenterar Frida Wallnor och PM Nilsson Stormens Ögas partiledarintervju med Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar. De diskuterar Vänsterpartiets inställning till staten, energimarknaden och införandet av en miljardärskatt.

Must-chefen: Ryssland sminkar över ekonomiska problemRysslands ekonomi vacklar trots ökade intäkter från stigande oljepriser, säger Thomas Nilsson, Sveriges chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), till FT.”De har fortfarande ett systemproblem.”

Hundattack, naturkatastrof och ekonomiska förändringar präglar måndagenEn sammanfattning av dagens händelser: från den tragiska hundattacken i Sollentuna och tsunamivarningen i Japan till Ellevios ändrade elavgifter och polisens beredskapsövningar i Stockholm.

