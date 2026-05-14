Ekoxar hotade av igenväxande hagmarker och mörka granskogar. För sex år sedan samlades in tusentals observationer av ekoxar – Europas största skalbagge

Ekoxan, Europas största skalbagge, är fridlyst och hotas av igenväxande hagmarker och mörka granskogar. För sex år sedan samlades in tusentals observationer av ekoxar, och nu hoppas biologer på länsstyrelsen Östergötland på lika stort engagemang igen. Ekoxan lever i ekskogar och bryter ner död ved och sprider näring i marken. Genom att skydda ekoxan bevarar man också många andra arter som äter baggen.

Foto: BENGT EKMAN/N/TT / NATURFOTOGRAFERNA/IBL För sex år sedan samlade allmänheten in tusentals observationer av ekoxar – Europa s största skalbagge. Ekoxen är fridlyst och hotas av igenväxande hagmarker och mörka granskogar.

Därför är det viktigt att vi håller koll på var den finns. Senast det var ekoxeupprop, sommaren 2020, rapporterade svenskar in över 16 000 ekoxar och man kunde se att arten bredde ut sig och en tendens till ökning. Nu hoppas biologen Nicklas Jansson på länsstyrelsen Östergötland på lika stort engagemang igen: – Det var fantastiskt att vara med om. Under tidigare upprop har vi tagit reda på ekoxens utbrednings- och kärnområde.

Under 2020 kunde vi bekräfta utbredningen och en tendens till ökning, säger han i ett pressmeddelande. Med sina rejäla käkar och upp till nio centimeter långa kropp är hanen svår att missa, särskilt i Blekinge, Kalmar och Östergötland där arten är vanligast. Ekoxars larver bryter ner död ved och sprider näring i marken. Den lever i ekskogar och visar att skogen har hög biologisk mångfald.

Genom att skydda ekoxen bevarar man också många andra arter som äter baggen





