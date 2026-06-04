Elanga med skada efter träning - men försäkrar: "Det är okej"

Svenska landslagetsspelaren Anthony Elanga skadades under en träning efter EM-kvalmatchen mot Grekland. Han kände igen ett knähinder från matchen men är nu延缓.Även Victor Nilsson Lindelöf och Benjamin Nygren var frånvarande med småbesvär. Förbundskapten Graham Potter är övertygad om att inget är allvarligt och förutser att Nilsson Lindelöf kommer att träna när laget åker till USA.

I februari 2024 kunde Anthony Elanga tvistas om en skada under en träning efter Sveriges kryssmatch mot Grekland. Under matchen hade han knä mot knä med en grekisk spelare och kände sedan samma obehag under den planerade träningen efterför.

Landslagets medicinska team vårdade honom på plats. Elanga försäkrade efteråt att han mår bra och att det är okej. Lagkamrater som Jesper Karlström blev först oroliga när incidenten inträffade men kände sig lugnade när Elanga kunde gå av sig själv. Även andra svenska spelare var frånvarande under Greklandsmatchen: kapten Victor Nilsson Lindelöf missade på grund av en smärta och Benjamin Nygren avbröts efter en tackle, vilket var ett av nio byten som gjordes.

Förbundskapten Graham Potter kommenterade att Nygren fick en smäll på vristen men att det förmodligen inte finns anledning till oro. Han tillade att Nilsson Lindelöf borde vara åter i träning när laget reser till USA och att läget är helt lugnt. SVT:s nyhetsprinciper betonar saklighet och opartiskhet. Vid akuta händelser kan det vara svårt att bekräfta alla fakta, men SVT kommer att rapportera vad som är känt och vad som är osäkert





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