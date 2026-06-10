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Electrolux knyter an till kinesiska Midea för att vända förlustbringande kylproduktion i USA

Ekonomi News

Electrolux knyter an till kinesiska Midea för att vända förlustbringande kylproduktion i USA
ElectroluxMideaKylproduktion
📆2026-06-10 14:07:00
📰AFV_magasin
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Electrolux, en tillverkare av större hushållsapparater, har efter år av förlustbringande kylproduktion i USA knutit an till kinesiska Midea. Midea är en storkonkurrent till Electrolux och driver den prispress som gjort Nordamerika olönsamt för svenska bolaget. Aktien har fallit kraftigt under året och nu ber Electrolux om nytt kapital för att kunna genomföra en transformation som räcker.

Electrolux har tagit ett viktigt steg för att vända sin förlustbringande kylproduktion i USA genom att knyta an till kinesiska Midea . Det svenska bolaget, som tillverkar större hushållsapparater som kylskåp, spisar och tvättmaskiner, har över 30 fabriker, ca 39 000 anställda och försäljning i 120 olika marknader, varav USA är den största.

Midea är en storkonkurrent till Electrolux och driver den prispress som gjort Nordamerika olönsamt för svenska bolaget. Aktien har fallit kraftigt under året och nu ber Electrolux om nytt kapital för att kunna genomföra en transformation som räcker. Frågan är om detta samarbete med Midea kommer att vara tillräckligt för att vända bolagets förluster

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Electrolux Midea Kylproduktion USA Transformation Kapital

 

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