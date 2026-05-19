Eleven greppade personals hår och slog den i ansiktet flera gånger

En svår händelse inträffade på en skola i Huskvarna när en elev grep tag i personals hår och skakade personen samt slog den i ansiktet flera gånger. Incidenten ledde till att personalen fick fysiska skador och egyptar nu för uppmärksamhet kring hur hanteringen ska ske vid liknande situationer.

En elev på en grundskola i Huskvarna grep tag i en personalmindes hår och vägrade släppa taget. Innan annan personal kunde ingripa hade eleven hunnit skaka personalens huvud fram och tillbaka samt slå denne i ansiktet flera gånger.

Det hela ägde rum under en lektion där eleven och personalen tillsammans undervisades. När lektionen skulle avslutas och personalen böjde sig ner för att ta upp olika material från golvet var det som eleven greppade personals håret. Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket bad skolpersonalen eleven att sluta, men han ignorerade detta och fortsatte att gå runt i rummet och slå personalen i ansiktet fem till tio gånger.

Fortsatta rop om hjälp ledde till att en annan skolpersonal hörde vad som pågick och gick in i rummet för att ingripa. Medan dörren öppnades släppte eleven taget och satte sig ned i en soffa. Medarbetaren ska efter förfallet ha fått oligliga skador som bland slutar en blåtira vid ögat, flera bulor samt ömhet i huvudet även efteråt. Händelsen inträffade mycket nyligen närmare bestämt i slutet av april på en skola i Huskvarna som omfattar årskurserna 1-9.

