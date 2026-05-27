Elever från VVS- och fastighetsprogrammet inspekterar toaletter och vattenkranar på Polhemskolan

Elever från VVS- och fastighetsprogrammet på Vipan och Movants har genomfört en inspektion av toaletter och vattenkranar på Polhemskolan för att spara vatten. De har kontrollerat 82 toaletter och hittat tre som behöver åtgärdas.

Inspektionen är en del av Lunds kommunserviceförvaltningars arbete för att minska vattenförbrukningen. Förra året förbrukade förvaltningen 314 394 kubikmeter vatten, vilket är en besparing på 38 procent jämfört med 2018 års förbrukning på 504 415 kubikmeter. Andreas Leo, utvecklingsstrateg på utbildningsförvaltningen, kom på idén att låta eleverna kontrollera skolans toaletter och vattenkranar. Han menar att det enklaste sättet att spara vatten är att se till att man inte har några läckande kranar.

Eleverna har också hittat en toa med en igenkalkad ventil och en toa som behöver ha sin blandare bytt. Björn Wahlfrid, enhetschef på serviceförvaltningen, tror inte att de kommer att hitta så många läckande kranar, eftersom skolan har flera vaktmästare och flera kranar har fått nya perlatorer. Arbetet påbörjades för flera år sedan, säger han. Iris Ylinen, som går i årskurs två på VVS- och fastighetsprogrammet, säger att det är en bra övning för henne och hennes klass.

Pontus Wahldin, en av eleverna, säger att de borde ha haft mer saker med sig, som en termometer för att kontrollera att vattnet blir varmt vid rätt tillfälle





