Elever ger ut egen diktsamling och uppträder på Litteralund

Åttondeklassare på Fågelskolan i Lund har skrivit och gett ut en diktsamling inspirerad av bland annat Karin Boye och Antwan. De kommer att presentera sina verk och hålla workshops under Litteralund.

Elever på Fågelskolan i Lund har skapat en egen diktsamling, inspirerade av en bredd av konstnärer från den klassiska Karin Boye till den moderna rapparen Antwan.

Projektet, som involverat åttondeklassare som studerar svenska som andraspråk, kulminerar i en offentlig framförning av deras verk under den årliga litteraturfestivalen Litteralund. Diktsamlingen, med det träffande namnet ”Alla rätt, jag dammar efterrätt”, är resultatet av ett vårprojekt där eleverna uppmuntrats att utforska poesins värld utan begränsningar. Titeln är hämtad direkt från en av elevernas egna dikter, vilket understryker den personliga och kreativa processen bakom verket.

Boken innehåller nära fyrtio texter som spänner över ett brett spektrum av teman, från vardagliga observationer kring mat och kärlek till djupare reflektioner över framtiden och samhällsfrågor. En stark drivkraft bakom elevernas engagemang har varit möjligheten att uttrycka sina känslor och åsikter om världen omkring dem. Michelle Anku, en av eleverna, berättar om en händelse där hon bevittnade våld i nära relationer och hur detta ledde till att hon skrev dikten ”Om jag kunde”.

Denna dikt är ett kraftfullt uttryck för hennes ilska och en önskan om förändring. Eleverna har inte bara inspirerats av litterära förebilder utan också av musik, särskilt Antwans texter, som visat dem att poesi kan finnas i många olika former och uttryck. Genom att analysera både traditionell poesi och samtida musiktexter har de fått en djupare förståelse för språkets kraft och hur det kan användas för att förmedla budskap och skapa känslor.

Projektet har också betonat vikten av praktiskt lärande och samarbete utanför skolans väggar. Läraren framhåller att det är viktigt att eleverna får möjlighet att engagera sig i verkliga projekt och samarbeta med olika aktörer i kommunen. Klassen präglas av en mångfald av språk och kulturella bakgrunder, med elever som talar spanska, turkiska, arabiska och många andra språk. Denna mångfald har varit en styrka i det kreativa arbetet, och eleverna har uppmuntrats att blanda språk i sina dikter.

Defne Aldimir, en annan elev, delar med sig av sitt tips till andra blivande poeter: att inte vara rädda för att experimentera med olika språk och uttryck. Hon har själv skrivit en dikt som är en blandning av svenska, engelska och turkiska, vilket visar på den kreativa frihet som projektet har gett dem. Eleverna kommer att delta aktivt i Litteralund genom att hålla en poesiworkshop på Lunds stadsbibliotek och framföra sina dikter på Hemgården.

Litteralund, som är Sveriges största festival för barn- och ungdomslitteratur, erbjuder en plattform för unga röster att höras och inspirera andra till läsning och skrivande. Festivalen arrangeras årligen av Lunds kommun och lockar en stor publik med sitt breda utbud av programpunkter, inklusive författarbesök, workshops och föreställningar. Elevernas deltagande i Litteralund är ett bevis på deras engagemang och kreativitet, och det ger dem en värdefull möjlighet att dela sina tankar och erfarenheter med en större publik





