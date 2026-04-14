Elever lämnar Sverige: Skolan behöver verktyg för att hantera ökad elevrörlighet

En lärare i Malmö observerar en ökning av elever i grundskolan som lämnar Sverige, antingen tillfälligt eller permanent. Artikeln belyser behovet av bättre verktyg och stöd för skolor och elever för att hantera denna trend. Författaren efterlyser en nationell diskussion om hur ökad elevrörlighet påverkar skolans uppdrag och undervisning.

INSÄNDARE. Det framkommer tydliga indikationer på att ett ökande antal elever i grundskolan väljer att lämna landet, antingen temporärt eller permanent. Mot denna bakgrund är det befogat att ge skolor och huvudmän effektivare verktyg för att hantera detta framväxande fenomen, skriver Malmöläraren Ljubomir T Devic.

Jag observerar i min yrkesvardag som lärare i Malmö hur allt fler utländska föräldrar ansöker om längre ledighet för sina barn – inte alltid som en tillfällig åtgärd, utan ibland som en del av en mer omfattande process där familjen successivt förbereder sig för att lämna Sverige. Utöver mina egna iakttagelser har jag samtalat med kollegor på andra skolor som delar liknande erfarenheter. Nyligen berättade en av mina tidigare mentors­elever, som jag följt sedan årskurs sju, plötsligt att hans föräldrar övervägde en flytt till Dubai. Beskedet kom informellt, men genererade omedelbart oro – hos eleven själv, bland klass­kamraterna och även inom skolans lärar­kår. Ovissheten var påtaglig: Skulle han stanna kvar eller lämna? Efter en period av osäkerhet kom det formella beskedet: familjen skulle flytta utomlands. Det som först framstod som teoretiskt möjligt blev verklighet.

Denna typ av situationer påverkar inte bara den enskilda eleven, utan även hela elevgruppen och undervisningens kontinuitet. Genom diskussioner med kollegor fram­träder en liknande bild: elever som försvinner med relativt kort varsel, familjer som befinner sig i ett mellan­läge och skolor som får hantera konsekvenserna utan att alltid ha full insyn i bakgrunden. I många fall handlar det inte om familjer som tvingas lämna Sverige, utan om sådana som har etablerat sig här, men som väljer att flytta vidare av olika skäl, exempelvis erbjudanden om arbete i ett annat land. Samtidigt ser vi en parallell utveckling där även svenska familjer väljer att bosätta sig utomlands, exempelvis i Spanien, där svenska skolor etableras för att möta efterfrågan. Detta bidrar ytterligare till en mer rörlig elevgrupp och komplexiteten i skolans vardag.

För skolan medför detta ett flertal utmaningar. Relationer bryts, undervisning avbryts och elever kan hamna i perioder av osäkerhet och anpassning. För lärare blir det svårare att planera och genomföra långsiktig undervisning när elevgrupperna förändras på ett oförutsägbart sätt. Detta fenomen kräver en bredare diskussion.

Det finns skäl att lyfta frågan på en högre nivå. Skolor och huvudmän skulle exempelvis behöva mer effektiva verktyg för att följa upp och dokumentera denna typ av elevrörelser. Samtidigt är det nödvändigt att systematiskt undersöka orsakerna bakom familjers beslut att flytta. Det finns också ett stort behov av att stärka stödet till elever i övergångssituationer, både pedagogiskt och socialt, och att inleda en nationell diskussion om hur en ökad rörlighet påverkar skolans uppdrag och planering. Skolan reflekterar ofta samhällets förändringar. När fler elever rör sig mellan länder, oavsett orsaker, behöver vi också bättre förstå vad detta innebär – inte minst för att kunna skapa stabilitet och trygghet för de elever som berörs. Det är en utveckling som förtjänar ökad uppmärksamhet, diskussion och ytterligare forskning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Storbråk inne på gatukök i MalmöStrax efter 22.30-tiden på lördagen larmades polisen om ett storbråk inne på ett gatukök på Nydalatorget i Malmö.

Read more »

Lewicki: 'Hoppas verkligen Ramírez blir långvarig i Malmö' - AllsvenskanMalmö FF-symbolen Oscar Lewicki ska tackas av i hemmapremiären. Fotbollskanalen pratade med 33-åringen om dagens MFF, kritiken mot laget och tränarkarriären som inletts. - Det har varit bra med intresse, säger han.

Read more »

Därför finns det bara tre ställen med gårdsförsäljning i MalmöFlera tillverkare har fått nobben.

Read more »

Larm smäll i Malmö – polis på platsFlera personer har på söndagskvällen larmat polisen om höga smällar och rökutveckling i centrala Malmö.

Read more »

Larm om smäll i Malmö – väska undersöksFlera personer har på söndagskvällen larmat polisen om höga smällar och rökutveckling i centrala Malmö.

Read more »

Studie om livslön säger lite om dagens skolaEnligt en ny forskningsrapport har elever som gått i vinstdrivande friskolor på gymnasiet en lägre livslön än elever som gått i kommunala skolor.

Read more »