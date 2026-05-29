Elfsborgs defensiv är allsvenskans starkaste

Elfsborgs defensiv är en av de starkaste i allsvenskan och managern Björn Hamberg är nöjd med lagets prestationer. Laget har släppt in minst mål i hela allsvenskan och det är en av anledningarna till att de har en så stark defensiv.

Elfsborg har allsvenskans bästa defensiv, vilket lär göra managern Björn Hamberg nöjd. Hösten 2025 var ingen rolig historia för Elfsborg . Offensiven hackade och defensiven fungerade stundtals inte alls.

Laget avslutade säsongen med 0-10 i målskillnad på de sista tre omgångarna. När Hiljemark sedan lämnade för Pisa kom Björn Hamberg in - och tog vid där Hiljemark slutade. Laget har släppt in nio mål på tio matcher, vilket är färst i hela allsvenskan. - Jag är inte nöjd med något.

Jag är inte sådan som människa. Jag vill bara se till att vi gör så gott vi kan. Men när vi kollar positiva klipp från matcher är det oftast försvarsdelen vi kollar. Offensiven handlar mer om relationer, så där krävs det lite mer tid.

- Från toppen ner till Isak (Pettersson) lägger spelarna ner ett oerhört jobb. De gör det över 90 minuter, mot alla motstånd och i olika formationer. De värdesätter försvarsspel högt och vi har en tydlighet i hur vi ska försvara som gör det lätt för spelarna att förhålla sig till. Därför har vi släppt in minst mål.

Niklas Hult tar vid och menar att Hamberg kommit in och lagt till delar i den dagliga verksamheten som vänsterbacken menar är en förklaring till varför defensiven är så stark. - Vi har fler videogenomgångar, individuella möten och lagdelsmöten än tidigare. Allt det gör att det sitter mer i ryggmärgen hos oss nu. Även om vi byter någon spelare i backlinjen så vet den personen som kommer in vad som krävs.

Det är enkelt för spelare i Elfsborg att veta vad som krävs av en offensivt och defensivt. - Vi har hittat tillbaka till lagsammanhållningen. Björn är extremt duktig på att få alla sedda och att alla sätter laget först. Alla känner sig delaktiga och det är nog vår styrka nu.

- Vi har inte spelat bländade fotboll, men vi gör det tillsammans och i allsvenskan är det ofta tillräckligt för att ta ganska många poäng. Lagkapten Sebastian Holmén är inne på samma spår. Han upplever att Elfsborg är ett lag på ett helt annat sätt just nu. - Alla har förstått att för att hålla nollan krävs det mer än bra målvakt och backlinje.

Alla är villiga att lägga ner jobbet som krävs och det är den stora anledningen till att det sett bra ut. På fredagskvällen avslutar Elfsborg våren med att möta jumbon Örgryte som har fyra raka förluster. Holmén menar att inledningen på matchen blir väldigt viktig. - Jag har själv varit i tuffa perioder och vet att det är jobbigt att möta ett lag som tokgasar från minut ett. Så vi ska vara aggressiva från första stund





