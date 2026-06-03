Elisabet Lanns psykiska ohälsa - en världsnyhet

Sveriges nyaste statsråd Elisabet Lann delar med sig av sin psykiska ohälsa och hur hon har kämpat med suicidtankar. Hon berättar om sin tid i tonåren och hur hon hade svår migrän och kände att hon inte passade in.

Sverige s nyaste statsråd Elisabet Lann blev en världsnyhet när hon introducerades som sjukvårdsminister i Tidöregeringen . Ett blodsockerfall ledde till att hon svimmade framför pressen. Klippen blev virala.

Som sjukvårdsminister är en av hennes hjärtefrågor psykisk ohälsa. Anledningen är att hon själv levt med psykiskt dåligt mående och suicidtankar. Det berättar hon i journalisten Frida Boisens podd som hon har tillsammans med sin dotter Tilda Boisen. Lanns psykiska ohälsa startade i tonåren.

Hon hade en tuff tid i högstadiet och mådde inte så bra i den fasen i livet. Hon kände att hon inte passade in och hade svår migrän. Hon säger att hon inte fixade skolan och var hemma nästan varje dag. - Jag funderade på allvar om jag överhuvudtaget orkade leva.

För mig var de tankarna, att jag kan avsluta mitt liv, en slags livlina. En utväg. Ingen kan tvinga mig att vara kvar i det här jag inte står ut med. Det gjorde att jag kanske klarade lite till.

Hon genomförde inte allvarliga suicidförsök men säger att hon var på gränsen och hade planer. - Och det fanns som en snuttefilt för mig. Jag hade koll på precis när tågen passerade. Vissa såna där, man hade tänkt tanken hela vägen för att ha en plan.

Lann beskriver att hon höll tillbaka för att hon inte ville såra sin familj och att de skulle leva med en skuld. Han berättar också att hon inte ville bli hittad av någon annan. Det var först när hon började se att även andra levde med smärta och oro som hon själv började må bättre. Hon säger att hon fick en längtan till att bidra till någonting gott.

- Att få finnas och leva för andra ger mycket mer energi och livsglädje än att hela tiden känna att jag finns bara för min skull för att förverkliga mig själv, mitt varumärke och att jag ska lyckas





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